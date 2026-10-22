خطوة بخطوة.. كيف تستخدم ميزة واتساب الجديدة للاتصال بالأشخاص خارج التطبيق؟

أطلق تطبيق «واتساب» رسمياً ميزة «مكالمات الضيوف» (Guest Calling)، والتي تُتيح للمستخدمين دعوة أي شخص للانضمام إلى المكالمات الصوتية أو المرئية عبر رابط مباشر، دون أن يُشترط على الطرف الآخر امتلاك حساب على التطبيق أو حتى تثبيته.

الميزة الجديدة تحوّل «واتساب» إلى منافس قوي لمنصات الاجتماعات مثل «زوم» و«جوجل ميت»، حيث يستطيع الضيف الدخول للمكالمة بضغطة زر من متصفح الكمبيوتر بعد موافقة المضيف.

تدعم هذه الميزة المحادثات الفردية والجماعية التي تصل إلى 32 مشاركًا.

مكالمات الضيوف مجانية، ومشفّرة تشفيرًا تامًا، وبدون أي قيود زمنية. كما يمكن للضيوف استخدام العديد من ميزات الاتصال المألوفة، بما في ذلك مشاركة الشاشة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، والتفاعل باستخدام الرموز التعبيرية، وخيار رفع اليد عند الرغبة في التحدث.

روابط المكالمات

مع ذلك، لا يمكن إنشاء روابط المكالمات إلا لمستخدمي واتساب المسجلين. تتيح هذه الميزة لغير المستخدمين الانضمام إلى المكالمات دون منحهم صلاحية الوصول إلى خدمة الرسائل الكاملة في واتساب.

يُعد هذا قيدًا منطقيًا، إذ أن السماح لأي شخص بإنشاء روابط مكالمات دون حساب قد يفتح الباب أمام الرسائل المزعجة وانتحال الشخصية وغيرها من أشكال إساءة الاستخدام.

فيما يتعلق بمنع الرسائل المزعجة، يشترط واتساب أيضًا على المضيف الموافقة يدويًا على كل ضيف قبل انضمامه إلى المكالمة.

فعندما يفتح أحدهم رابط دعوة، يدخل غرفة انتظار حتى يسمح له المضيف بالانضمام إلى المحادثة.

كما يمكن للمضيفين إزالة الضيوف من المكالمة الجارية في أي وقت.

فرض تطبيق واتساب قيودًا إضافية على المشاركين الضيوف لحماية خصوصية المستخدمين.

لا يمكن للضيوف رؤية أرقام هواتف المشاركين الآخرين، أو إرسال رسائل، أو إضافة أشخاص آخرين إلى المكالمة مباشرةً.

تستعد واتساب أيضاً لجعل ميزة المكالمات أكثر فائدة للعمل والاجتماعات المجدولة.

وتخطط الشركة لإضافة تكامل مع تقويم جوجل ومايكروسوفت أوتلوك في وقت لاحق من هذا العام.

بمجرد توفرها، سيتمكن المستخدمون من تثبيت إضافة واتساب، وربط حساباتهم، وإضافة رابط مكالمة واتساب مباشرةً إلى دعوات التقويم.

وسيتمكن متلقو هذه الدعوات من الانضمام إلى المكالمات سواءً كان لديهم حساب واتساب أم لا.

وهذا من شأنه أن يجعل واتساب خيارًا أكثر ملاءمة للاجتماعات عبر الإنترنت، لا سيما عندما يستخدم المشاركون منصات تواصل مختلفة.

تأتي هذه الميزات بعد إضافة دعم المكالمات الصوتية والمرئية عبر واتساب ويب في وقت سابق من هذا العام، ما يسمح للمستخدمين بإجراء واستقبال المكالمات من خلال المتصفح.

ويجري طرح ميزة مكالمات الضيوف تدريجياً في جميع أنحاء العالم مع أحدث إصدارات التطبيق.