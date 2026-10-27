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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مشجع ليفربول يفتح النار على الكرة الذهبية: صلاح تعرض للظلم أكثر من مرة

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

أثار أحد مشجعي ليفربول الإنجليزي الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عبر عن غضبه من نتائج جائزة الكرة الذهبية، معتبرًا أن النجم المصري محمد صلاح وناديه لم يحصلا على التقدير الذي يستحقانه في السنوات الماضية.

وحصد الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، جائزة الكرة الذهبية لعام 2026، خلال الحفل الذي استضافه مسرح بالاديوم في العاصمة البريطانية لندن، ليعتلي قمة ترتيب أفضل لاعبي العالم.

وجاء الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، في المركز الثاني، بينما احتل الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، المرتبة الثالثة، في قائمة العشرة الأوائل التي ضمت مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم.

ونشر المشجع الإنجليزي سامويل، المعروف بتشجيعه الكبير للريدز، رسالة انتقد خلالها اختيارات الجائزة، مستشهدًا بما حدث مع محمد صلاح عام 2018، والهولندي فيرجيل فان دايك عام 2019، قبل أن يجدد اعتراضه على ترتيب صلاح في نسخة 2025.

وكتب المشجع في رسالته أن صلاح تعرض للظلم في عام 2018، وأن فان دايك واجه المصير نفسه في 2019، قبل أن يتكرر الأمر مع النجم المصري في 2025، مؤكدًا أنه لن يسامح جائزة الكرة الذهبية على ما وصفه باحتقار النادي ولاعبيه.

ويستند الجدل الذي أثاره المشجع إلى نتائج تاريخية شهدت منافسة قوية بين نجوم ليفربول وأبرز لاعبي العالم؛ إذ احتل صلاح المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية عام 2018، ثم جاء خامسًا في نسخة 2019، بينما حل فان دايك وصيفًا في العام نفسه خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي نسخة 2025، حقق صلاح أفضل ترتيب له في تاريخ مشاركاته بالجائزة، بعدما احتل المركز الرابع، عقب موسم مميز ساهم خلاله في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 29 هدفًا وصنع 18 هدفًا في المسابقة.

ورغم الأرقام والإنجازات التي قدمها نجوم ليفربول، فإن نتائج الكرة الذهبية تظل محل نقاش بين الجماهير، خصوصًا أن التصويت يعتمد على تقييم الصحفيين لأداء اللاعبين وإنجازاتهم خلال الموسم، وهو ما يجعل اختلاف الآراء حاضرًا بقوة عند إعلان الترتيب النهائي.

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