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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس النواب يرفع أعمال الجلسة العامة بعد الموافقة على حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، عقب الموافقة على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة، على أن يعود للانعقاد يوم الإثنين  والذي ياتي يوم ٢  من شهر نوفمبر المقبل.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوى، بشكل نهائى، على تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء "جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية".  

ونص تقرير اللجنة علي أن تلك المادة شهدت اعتراضًا من رئيس الجمهورية حمايةً للمبادئ الدستورية وتأكيدًا على إعلاء مبدأ المساواة بين الطلاب، وقد أحال المجلس ملف الاعتراض للجنة خاصة برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، والتي انتهت في ختام أعمالها بإجماع الآراء إلى التوصية بالحذف الكامل للمادة محل الاعتراض، وإعادة ترقيم مواد المشروع وضبط الإحالات الداخلية تَبَعًا لذلك.  

وجاء رأي اللجنة الخاصة مُفصَّلًا ومُستندًا إلى مرتكزات دستورية وسياسية رفيعة، حيث استهلت اللجنة رؤيتها بتأكيد أن مشروع قانون إنشاء "جامعة كيان" يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم الوطني، كونه يقدّم صرحًا أكاديميًا جديدًا تتكامل فيه الدراسة المدنية والعسكرية في رسالة تعليمية واحدة.

وأوضحت اللجنة أن مسيرة هذا المشروع منذ إقراره أول مرة وصولًا إلى إعادة دراسته في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية تجسد صورة راقية ومثالية من صور التكامل والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقًا للمادة (5) من الدستور، سعيًا لإخراج تشريع رصين يصون أحكام الدستور ويستجيب لمتطلبات الواقع العملي.

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة مجلس النواب

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