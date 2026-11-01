نيسان سنترا Spec-V تظهر لأول مرة .. مواصفات وصور

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان سنترا Spec-V ، وتنتمي سنترا Spec-V لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

سيارة نيسان سنترا Spec-V الجديدة

ويستحضر هذا المشروع روح سنترا SE-R القديمة، مع تجهيزات مستوحاة من نيسان GT-R ومكونات مخصصة للحلبات.

مواصفات نيسان سنترا Spec-V

سيارة نيسان سنترا Spec-V الجديدة

زودت سيارة نيسان سنترا Spec-V بالعديد من المميزات من ضمنها، هيكل عريض وتجهيزات خارجية مخصصة، إلى جانب غطاء محرك بفتحات تهوية، وبها نظام عادم جانبي يمنح السيارة حضور مختلف، واستعارت نيسان بعض المكونات من GT-R، أبرزها الجناح الخلفي والمقاعد الأمامية من ريكارو.

سيارة نيسان سنترا Spec-V الجديدة

بالاضافة إلي نيسان سنترا Spec-V بها، مكابح مستوحاة من GT-R NISMO، مع أحزمة أمان مخصصة للقيادة الرياضية، وبها جنوط نيسمو LM-RS1 مطروقة مقاس 19 بوصة تلتف حولها إطارات يوكوهاما أدفان بعرض 265 مم. وتتكامل هذه التجهيزات مع نظام تعليق مطور لتحسين الثبات والاستجابة داخل الحلبة.

محرك نيسان سنترا Spec-V

سيارة نيسان سنترا Spec-V الجديدة

تستمد سيارة نيسان سنترا Spec-V قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي بجانب شاحن تيربو، وتنتج قوة 300 حصان، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتم توصيل من كاريلو ومكابس من JE.

سيارة نيسان سنترا Spec-V الجديدة

وتم أضافت شاحن تيربو Garrett G25 ومبرد هواء أمامي، إلى جانب مضخة وقود أقوى وصمام تنفيس الضغط، وشملت التعديلات مسامير تقوية للرأس والكتل، ودعامة معززة للعمود المرفقي، مع دولاب موازنة خفيف من سنترفورس.

سيارة نيسان سنترا Spec-V الجديدة

ويمنح هذا التكوين السيارة طابع تفاعلي يفضله عشاق القيادة، خصوصاً عند الخروج من المنعطفات. وحصل نظام التعليق Nismo على ممتصات صدمات أمامية مطورة بخزانات خارجية، وضبط يناسب متطلبات القيادة على الحلبات.

نبذة عن سنترا Spec-V

سيارة نيسان سنترا Spec-V الجديدة

نيسان سنترا Spec-V (Nissan Sentra Spec-V Concept) تعتبر نموذج اختباري عالي الأداء احتفالاً بمرور 35 عام على إطلاق طراز "سنترا SE-R" الشهير، ومن المقرر عرضها في معرض SEMA .