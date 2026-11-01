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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار ايه؟ ..اكس بنج P7+ أم هونج تشى اي اتش 7 | صور

اكس بنج P7+ إم هونج تشى اي اتش 7
اكس بنج P7+ إم هونج تشى اي اتش 7
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اكس بنج P7+ و هونج تشى اي اتش 7 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ هونج تشى اي اتش 7 موديل 2026

هونج تشى اي اتش 7 

زودت هونج تشى اي اتش 7 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

محرك هونج تشى اي اتش 7 موديل 2026

هونج تشى اي اتش 7 

تنتج سيارة هونج تشى اي اتش 7، قوة 340 حصان، وبها بطارية سعة 85 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 500 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هونج تشى اي اتش 7 موديل 2026

هونج تشى اي اتش 7 

يصل سعر سيارة هونج تشى اي اتش 7 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 800 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اكس بنج P7+ موديل 2026

اكس بنج P7+ موديل 2026

تحتوي سيارة اكس بنج P7+ علي الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key .

محرك اكس بنج P7+ موديل 2026

اكس بنج P7+ موديل 2026

تستمد سيارة اكس بنج P7+ قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 242 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 450 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 430 كم/ساعة بالبطارية ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 49.2 كيلووات/ساعة .

سعر اكس بنج P7+ موديل 2026

اكس بنج P7+ موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اكس بنج P7+ تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكس بنج P7+ تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 299 ألف جنيه .

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