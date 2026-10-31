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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات كروس أوفر في مصر.. الأخيرة بأرخص سعر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية الكروس أوفر.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات كروس أوفر في مصر

إم جي  ZS

إم جي  ZS

دعمت السيارة إم جي ZS بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، تقدم السيارة بسعر يبلغ 1,075,000 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

تعتمد السيارة شيري تيجو 4 برو على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 111 حصانا أو 145 حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد أوامر الحركة من ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT ، ويتراوح سعر السيارة بين 915,000 و 1,015,000 جنيه.

هيونداي فينو 

هيونداي فينو 

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 123 حصانًا، و151 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنيات الدفع الأمامي، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ويتراوح سعر السيارة بين 889,000 و965,000 جنيه.

ساوايست إس 05

ساوايست إس 05

تستمد السيارة ساوايست إس 05 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 156 حصانًا، وعزم دوران 230 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ويبلغ سعر السيارة نحو 1,090,000 جنيه.

رينو كارديان

رينو كارديان

دعمت رينو كارديان بمحرك ثلاثي الاسطوانات، بسعة 1000 سي سي تيربو، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 125 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات، وبسعر يبدأ من 875,000 جنيه إلى 990,000 جنيه.

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