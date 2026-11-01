أخبار السيارات | 5 سيارات كروس أوفر في مصر «الأخيرة بأرخص سعر».. وإطلاق سيارة بيستون بوني عالميًا بهذا السعر

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



المواصفات الكاملة لسيارة هوندا باسبورت 2026

تقدم هوندا باسبورت 2026 عالميًتا ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مع تصميم مخصص للقيادة على الطرق المختلفة، إلى جانب مجموعة من التجهيزات التي تشمل أنظمة الراحة والترفيه وتقنيات مساعدة السائق.

لامبورجيني ريفويلتو 2026 بقوة تتجاوز 1000 حصان.. صور

تعد لامبورجيني ريفويلتو 2026 واحدة من أسرع السيارات في العالم، حيث تمتلك قدرات فنية عالية الأداء مع تصميم يمنحها الأفضلية في التسارع والانطلاق.

بمدى 328 كم.. إطلاق سيارة بيستون بوني عالميًا بهذا السعر

كشفت فاو الصينية عن النسخة الجديدة من سيارتها بيستون بوني الكهربائية بخمسة أبواب، لتدخل السيارة مرحلة مختلفة مقارنة بالإصدار السابق ذي الأبواب الثلاثة، مع الاستفادة من زيادة أبعاد الهيكل وتحسين المساحة المتاحة للركاب والأمتعة.

5 سيارات كروس أوفر في مصر.. الأخيرة بأرخص سعر

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية الكروس أوفر.

فولكس فاجن توقف تطوير جولف الكهربائية مؤقتًا لهذا السبب

قررت فولكس فاجن الألمانية تعليق الأعمال التطويرية الأولية لسيارتها جولف الكهربائية المرتقبة ID. Golf بصورة مؤقتة، ويرجع ذلك الأمر بسبب التحديات المالية التي تواجهها الشركة خلال الفترة الحالية، والتي تدفعها إلى مراجعة خطط الإنفاق على المشروعات المستقبلية.

أودي RS5-R تحصل على تعديلات جديدة من ABT.. بعدد محدود

كشفت ABT Sportsline الألمانية عن إصدارها المعدل RS5-R، الذي يعتمد على الجيل الجديد من أودي RS5 المزودة بمنظومة دفع هجينة قابلة للشحن الخارجي.