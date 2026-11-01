قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الشرقية إنبي» يغلق الباب أمام رحيل «كالوشا» .. ويحسم موقفه من أقطاي عبد الله
تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي
موعد مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب اليوم في الدوري التركي .. والقناة الناقلة
بدء تنفيذ البرنامج العلاجي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس
سعر عيار 21 في الصاغة الآن
هل يجوز الطلاق الصوري للحصول على معاش الأب ثم الزواج عرفيًا؟.. أزهري يجيب
هل يتعرّض «شيكو بانزا» للعقوبة؟.. ياسر عبد الرؤوف يكشف موقف لجنة المسابقات
محمد الشاذلي يكشف تدخّل وزير الرياضة لحل أزمة استاد القاهرة مع الزمالك
يوسف أسامة نبيه: الزمالك قادر على المنافسة بقوة على دوري أبطال أفريقيا بدعم جماهيره
مظاهرات في أكثر من 30 مدينة ألمانية تُطالب برحيل «ميرتس»
نجم الأهلي السابق يُهاجم الإدارة: عاجزة عن السيطرة على إمام عاشور وزيزو
رغم تراجع الأداء وغضب الجماهير.. رسالة مهمة من إدارة الأهلي إلى «عموتة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | 5 سيارات كروس أوفر في مصر «الأخيرة بأرخص سعر».. وإطلاق سيارة بيستون بوني عالميًا بهذا السعر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


المواصفات الكاملة لسيارة هوندا باسبورت 2026
تقدم هوندا باسبورت 2026 عالميًتا ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مع تصميم مخصص للقيادة على الطرق المختلفة، إلى جانب مجموعة من التجهيزات التي تشمل أنظمة الراحة والترفيه وتقنيات مساعدة السائق. 

لامبورجيني ريفويلتو 2026 بقوة تتجاوز 1000 حصان.. صور
تعد لامبورجيني ريفويلتو 2026 واحدة من أسرع السيارات في العالم، حيث تمتلك قدرات فنية عالية الأداء مع تصميم يمنحها الأفضلية في التسارع والانطلاق.

بمدى 328 كم.. إطلاق سيارة بيستون بوني عالميًا بهذا السعر
كشفت فاو الصينية عن النسخة الجديدة من سيارتها بيستون بوني الكهربائية بخمسة أبواب، لتدخل السيارة مرحلة مختلفة مقارنة بالإصدار السابق ذي الأبواب الثلاثة، مع الاستفادة من زيادة أبعاد الهيكل وتحسين المساحة المتاحة للركاب والأمتعة. 

5 سيارات كروس أوفر في مصر.. الأخيرة بأرخص سعر
يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية الكروس أوفر.

فولكس فاجن توقف تطوير جولف الكهربائية مؤقتًا لهذا السبب
قررت فولكس فاجن الألمانية تعليق الأعمال التطويرية الأولية لسيارتها جولف الكهربائية المرتقبة ID. Golf بصورة مؤقتة، ويرجع ذلك الأمر بسبب التحديات المالية التي تواجهها الشركة خلال الفترة الحالية، والتي تدفعها إلى مراجعة خطط الإنفاق على المشروعات المستقبلية.

أودي RS5-R تحصل على تعديلات جديدة من ABT.. بعدد محدود
كشفت ABT Sportsline الألمانية عن إصدارها المعدل RS5-R، الذي يعتمد على الجيل الجديد من أودي RS5 المزودة بمنظومة دفع هجينة قابلة للشحن الخارجي.

أسعار السيارات أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات 2027 أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات في السعودية أخبار السيارات أخبار السيارات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

العدادات الكودية

هل يطبق تخفيض سعر الكهرباء بالعدادات الكودية تلقائيًا أم بعد الرجوع للشركة؟

نسمة

من شقة شبرا إلى بيت الأحلام بأمريكا.. نسمة تروي تفاصيل 18 عامًا من التضحية تنتهي بالانفصال والطرد| صور

كولر

من النحاس إلى عموتة.. الأهلي يدفع ثمن تغييرات المدربين ويبحث عن مخرج من دوامة عدم الاستقرار

الجنيه الذهب

انخفض 520 جنيها... سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

ترشيحاتنا

الإعلامية داليا اشرف

داليا أشرف في حوار خاص| من استوديوهات التليفزيون إلى الأمم المتحدة.. محطات فارقة في رحلتها الإعلامية نحو ملف المناخ العالمي

الإعلامية مفيدة شيحة

إزاي تبقي شيك؟.. مفيدة شيحة تُصحّح أشهر مفاهيم اختيار الملابس

الدكتورة نجلاء عبد الرازق

نجلاء عبد الرازق: سأشارك مرضاي تجربتي بعد ما أصبحت أكثر ثقة فيما أنصحهم به

بالصور

سقطت أرضًا رغم لياقتها البدنية .. تحاليل الدم تكشف مفاجأة

نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء
نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء
نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء

طريقة عمل طاجن أم على بالمكسرات.. حلوى مصرية لذيذة

طريقة عمل طاجن أم علي بالمكسرات
طريقة عمل طاجن أم علي بالمكسرات
طريقة عمل طاجن أم علي بالمكسرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد