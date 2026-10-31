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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة لسيارة هوندا باسبورت 2026

هوندا باسبورت 2026
هوندا باسبورت 2026
صبري طلبه

تقدم هوندا باسبورت 2026 عالميًتا ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مع تصميم مخصص للقيادة على الطرق المختلفة، إلى جانب مجموعة من التجهيزات التي تشمل أنظمة الراحة والترفيه وتقنيات مساعدة السائق. 

محرك هوندا باسبورت 2026 

تعتمد هوندا باسبورت 2026 على محرك بنزين مكون من 6 أسطوانات V6، بسعة 3.5 لتر، ويولد قوة تصل إلى 285 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 355 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، يعمل بالتكامل مع نظام الدفع الكلي AWD.

هوندا باسبورت 2026

أبعاد هوندا باسبورت 2026

تبلغ أبعاد هوندا باسبورت 2026 نحو 4,841 مم طولًا، و2,019 مم عرضًا، و1,857 مم ارتفاعًا، فيما تصل قاعدة العجلات إلى 2,890 مم.

تجهيزات هوندا باسبورت 2026

تأتي مقصورة هوندا باسبورت 2026 بفرش من الجلد، مع مقعد للسائق وآخر للراكب الأمامي يدعمان التعديل الكهربائي، إلى جانب خاصية التبريد لكلا المقعدين، ويضم المقود كسوة جلدية، مع تصميم متعدد الوظائف وخاصية التدفئة.

هوندا باسبورت 2026

وتشمل تجهيزات المقصورة شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة، تدعم الاتصال عبر البلوتوث، إلى جانب أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكية، كما تأتي السيارة بشاشة عدادات بقياس 10.25 بوصة، ونظام صوتي من 12 سماعة، ونظام التكييف الأوتوماتيكي.

هوندا باسبورت 2026

هوندا باسبورت 2026 وعناصر الحماية

تضم هوندا باسبورت 2026 ثماني وسائد هوائية، وأنظمة المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في قوى الجر، ونظام الثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى مساعد نزول المنحدرات.

وتأتي السيارة بنظام تثبيت سرعة متكيف، إلى جانب التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، للمساعدة على التعامل مع المخاطر المحتملة أثناء القيادة، كما تتضمن أنظمة قراءة مسار الطريق، والتحذير عند الخروج عن المسار، ومساعد البقاء في الحارة المرورية.

هوندا باسبورت 2026

وتضم التجهيزات كذلك نظام مراقبة المنطقة العمياء، والتحذير من حركة المرور الخلفية، والتعرف على حدود السرعة وعلامات الطريق، فضلًا عن حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خارجية بزاوية عرض 540 درجة.

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