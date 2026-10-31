بمدى 328 كم.. إطلاق سيارة بيستون بوني عالميًا بهذا السعر

كشفت فاو الصينية عن النسخة الجديدة من سيارتها بيستون بوني الكهربائية بخمسة أبواب، لتدخل السيارة مرحلة مختلفة مقارنة بالإصدار السابق ذي الأبواب الثلاثة، مع الاستفادة من زيادة أبعاد الهيكل وتحسين المساحة المتاحة للركاب والأمتعة.

تصميم سيارة بيستون بوني

حافظت بيستون بوني الجديدة على ملامحها الخارجية من فئة الهاتشباك، مع تعديلات تتناسب مع الانتقال إلى تكوين الأبواب الخمسة، وتظهر المصابيح الأمامية والخلفية بتصميم حاد، وعجلات قياس 13 بوصة.

سيارة بيستون بوني

كما يبلغ الخلوص الأرضي 130 ملم، وتأتي السيارة بطول إجمالي يبلغ 3350 ملم، وعرض 1540 ملم، وارتفاع 1600 ملم، بينما تصل قاعدة العجلات إلى 2215 ملم، وتمثل زيادة قاعدة العجلات بنحو 262 ملم مقارنة بالنسخة السابقة.

وارتفعت سعة صندوق الأمتعة إلى 265 لترًا في وضع المقاعد الطبيعي، ويمكن زيادة المساحة المتاحة إلى 1052 لترًا عند طي المقاعد الخلفية، ما يمنح السيارة مرونة أكبر عند نقل الأغراض والحقائب.

سيارة بيستون بوني

بطارية بيستون بوني ومدى يصل إلى 328 كم

تعتمد بيستون بوني على محرك كهربائي مثبت بالمحور الخلفي، تبلغ قوته 40 حصانًا، مع سرعة قصوى تصل إلى 103 كيلومترات في الساعة.

سيارة بيستون بوني

وتوفر بيستون بوني ببطارية من نوع ليثيوم فوسفات الحديد، بسعة تبلغ نحو 17 كيلوواط ساعة للفئة الأولى، و27.2 كيلوواط ساعة للفئة الأعلى.

ويرتبط اختلاف سعة البطارية بمدى السير الذي توفره السيارة، إذ تبدأ الأرقام من 222 كيلومترًا وتصل إلى 328 كيلومترًا وفق دورة الاختبار الصينية CLTC.

سيارة بيستون بوني

تجهيزات بيستون بوني

زودت فاو السيارة بشاشة عدادات رقمية قياس 7 بوصات، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف ونظام ترفيهي للمعلومات والتحكم، ويمكن اختيار شاشة مركزية تعمل باللمس قياس 10.1 بوصة، بالاضافة إلى مكيف هواء، وإضاءة داخلية.

سعر السيارة بيستون بوني في السوق الصينية

قدمت فاو السيارة بيستون بوني بخمسة أبواب في السوق الصينية بسعر رسمي يبدأ من 44,900 يوان.