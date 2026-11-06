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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات زيرو أقل من مليون جنيه.. JMEV EV3 بمدى يصل لـ 330 كم

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


كل ما تريد معرفته عن BMW الفئة الثامنة جران كوبيه.. صور
تأتي BMW الفئة الثامنة جران كوبيه ضمن الطرازات الرياضية الفاخرة التي تقدمها العلامة الألمانية، حيث تجمع بين مواصفات السيارات عالية الأداء والتصميم الرياضي، مع مقصورة متقدمة، وباقة من التجهيزات.

5 سيارات أقل من مليون جنيه.. أحدث أسعار الزيرو
يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التسعير، إلى جانب تنوع التصميمات الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية.

هاتشباك كهربائية.. سيارة JMEV EV3 بمدى يصل لـ 330 كم
تقدم JMEV الصينية سيارتها الكهربائية EV3 في السوق العالمي، ضمن فئة الطرازات الصغيرة، من خلال تصميم هاتشباك مدمج ومنظومة دفع كهربائية بالكامل. 

تويوتا تكشف الستار عن تويوتا أفالون 2027 "فيس ليفت".. صور
تواصل تويوتا تعزيز تواجدها عالميًا، حيث تستعد للكشف عن النسخة المحدثة من أفالون موديل 2027 في السوق الصينية، ضمن خطوة تستهدف استمرار حضور السيدان الكبيرة في فئة السيارات متوسطة الحجم والفاخرة. 

سعر جينيسيس GV80 Royal Coupe موديل 2026 في السعودية
تقدم جينيسيس GV80 Royal Coupe موديل 2026 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات التصميم الكوبيه، في السوق السوق السعودي، حيث تجمع بين الطابع الرياضي والمساحة الداخلية الواسعة والتجهيزات الفاخرة. 

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