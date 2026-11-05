تويوتا تكشف الستار عن تويوتا أفالون 2027 "فيس ليفت".. صور

تواصل تويوتا تعزيز تواجدها عالميًا، حيث تستعد للكشف عن النسخة المحدثة من أفالون موديل 2027 في السوق الصينية، ضمن خطوة تستهدف استمرار حضور السيدان الكبيرة في فئة السيارات متوسطة الحجم والفاخرة.

وتحصل السيارة تويوتا أفالون موديل 2027 على تحديثات تصميمية وتجهيزات داخلية جديدة، مع الاحتفاظ بالخطوط الأساسية التي تميز هذا الطراز، إلى جانب توفير خيارات متنوعة لمنظومة الحركة بين محركات البنزين والأنظمة الهجينة.

تويوتا أفالون موديل 2027

تصميم تويوتا أفالون موديل 2027

تأتي تويوتا أفالون 2027 بأبعاد خارجية لم تتغير، حيث يبلغ طول السيارة 4,990 ملم، و1,850 ملم للعرض الكلي، ويصل ارتفاع السيارة إلى 1,440 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,870 ملم.

وتتركز أبرز التغييرات الخارجية في الواجهة الأمامية، التي تحصل على شبكة جديدة بتصميم مختلف عن النسخة الحالية، إلى جانب مصابيح أمامية محدثة تعتمد على وحدات إضاءة بتصميم قريب من حرف C.

وتأتي التحديثات ضمن عملية فيس ليفت، التي تركز على إعادة صياغة بعض التفاصيل الخارجية بدلًا من تقديم جيل جديد بالكامل، مع استمرار الاعتماد على التصميم العام المعروف لأفالون.

تويوتا أفالون موديل 2027

تويوتا أفالون موديل 2027 والقدرات الفنية

تعتمد أفالون 2027 على مجموعة من الخيارات الميكانيكية، يأتي في مقدمتها محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة تصل إلى 170 حصانًا.

وتوفر تويوتا كذلك نسخة هجينة تجمع بين محرك بنزين سعة 2.5 لتر ومحرك كهربائي، بقوة إجمالية تبلغ 230 حصانًا، جميعهم بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

تويوتا أفالون موديل 2027

أفالون موديل 2027 والتجهيزات الداخلية

تشمل التجهيزات الداخلية مجموعة من التقنيات بينها مقاعد أمامية مزودة بخاصية التعديل الكهربائي، مع وظائف التدفئة والتبريد والتدليك، شاشة مركزية كبيرة مخصصة لنظام المعلومات والترفيه، إلى جانب شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD، التي تتيح للسائق متابعة بيانات القيادة دون الحاجة إلى تحويل نظره بعيدًا عن الطريق.

كما تدعم السيارة أنظمة الاتصال بالهواتف الذكية عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، بما يسمح باستخدام التطبيقات المتوافقة وتشغيل الوسائط والوصول إلى بعض الوظائف من خلال شاشة النظام، وتشمل التجهيزات أيضًا نظام تكييف هواء مطور.