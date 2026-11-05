هاتشباك كهربائية.. سيارة JMEV EV3 بمدى يصل لـ 330 كم

تقدم JMEV الصينية سيارتها الكهربائية EV3 في السوق العالمي، ضمن فئة الطرازات الصغيرة، من خلال تصميم هاتشباك مدمج ومنظومة دفع كهربائية بالكامل.

أبعاد JMEV EV3

تحمل JMEV EV3 تصميمًا خارجيًا ينتمي إلى فئة الهاتشباك، ويبلغ طولها نحو 3,720 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,640 مم، وارتفاعها إلى 1,535 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,390 مم.

JMEV EV3

وتضم السيارة خمسة أبواب وأربعة مقاعد، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة نحو 177 لترًا، مع إمكانية زيادة المساحة عند طي المقاعد الخلفية، وتعتمد السيارة على عجلات قياس 15 بوصة.

محرك كهربائي بقوة 67 حصانًا

تعتمد السيارة JMEV EV3 على محرك كهربائي مثبت في الأمام، يولد قوة تبلغ 50 كيلوواط، بما يعادل نحو 67 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 125 نيوتن متر.

وترتبط المنظومة بنظام دفع أمامي وناقل حركة أحادي السرعة، بينما تستمد السيارة طاقتها من بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بسعة 30.2 كيلوواط ساعة، ويصل مدى القيادة إلى نحو 330 كم بالشحنة الواحدة.

JMEV EV3

تسارع السيارة JMEV EV3

تبلغ السرعة القصوى للسيارة JMEV EV3 نحو 102 كم في الساعة، فيما يصل تسارع السيارة من الثبات إلى 50 كم في الساعة إلى 4.5 ثانية.

JMEV EV3 ومنظومة الشحن

تدعم JMEV EV3 الشحن بالتيار المتردد والتيار المستمر، وتستغرق عملية الشحن السريع من 30 إلى 80% نحو 36 دقيقة تقريبًا، بينما تصل مدة الشحن باستخدام التيار المتردد إلى نحو 9.5 ساعات.

JMEV EV3

تجهيزات JMEV EV3

تحتوي المقصورة على شاشة مركزية قياس 10.1 بوصة لنظام المعلومات والترفيه، إلى جانب شاشة لعرض بيانات القيادة، مع تجهيزات اتصال وتشغيل الوسائط تختلف حسب الفئة.

وتشمل بعض النسخ كاميرا للرؤية الخلفية أو نظام رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى حساسات المساعدة على الركن، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات.