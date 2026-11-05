تأجيل مباراة أبها والشباب في الدوري السعودي

تقرر تأجيل مباراة أبها أمام الشباب، التي كان من المقرر إقامتها يوم الخميس 5 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء قرار التأجيل في إطار قرار رابطة الدوري السعودي بتأجيل منافسات الجولة الثالثة عشرة بالكامل، بعد مراجعة جدول مباريات موسم 2026-2027، على خلفية التعديلات التي طرأت على موعد بطولة كأس آسيا 2027.

وكان من المنتظر أن يستضيف أبها نظيره الشباب على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية، قبل أن يتم تأجيل اللقاء إلى موعد جديد.

ولم يُعلن حتى الآن عن الموعد البديل للمباراة، على أن يتم تحديده عقب الانتهاء من مراجعة جدول المسابقة وإجراء التعديلات اللازمة.