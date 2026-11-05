تلقى فريق ميلان الإيطالي خسارة مفاجئة أمام ضيفه فرينكفاروزي المجري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

فرينكفاروزي يصعق ميلان بثنائية جوزيف في الدوري الأوروبي

ويدين الفريق المجري بالفضل في انتصاره إلى مهاجمه ليني جوزيف، الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 52 و66، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة خارج ملعبه.

وزادت معاناة ميلان خلال اللقاء بعدما فشل لاعبوه في العودة إلى المباراة، رغم محاولات الجهاز الفني إجراء عدة تغييرات لتنشيط الأداء الهجومي، بينما تعرض يوسف باميديل لاعب فرينكفاروزي للطرد في الدقيقة 77.

وبهذه النتيجة، رفع فرينكفاروزي رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأوروبي، بعدما حقق الفوز في جميع مواجهاته بالبطولة حتى الآن.

في المقابل، تجمد رصيد ميلان عند 3 نقاط، ليتراجع إلى المركز السادس والعشرين، بعدما تلقى خسارته الثالثة في أول 4 مباريات، ليصبح موقفه صعبًا في سباق المنافسة على التأهل للأدوار الإقصائية.