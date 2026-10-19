فولكس فاجن جولف 2026.. تسارع مذهل لأيقونة الهاتشباك

تعد فولكس فاجن جولف واحدة من أبرز السيارات التي رسخت مكانتها في فئة الهاتشباك على مدار سنوات طويلة، بفضل تصميمها وتنوع الإصدارات، وتأتي فئة جولف R في مقدمة الطرازات التي تقدمها العلامة الألمانية.

تسارع فولكس فاجن جولف R

تستطيع فولكس فاجن جولف R 2026 الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.6 ثانية.

فولكس فاجن جولف R

محرك فولكس فاجن جولف R

تعتمد السيارة فولكس فاجن جولف R على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، مزود بشاحن توربيني، وتبلغ قوته 333 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 420 نيوتن متر.

وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام دفع كلي AWD، وعلى مستوى استهلاك الوقود، يبلغ المعدل 13.4 كيلومتر لكل لتر، فيما تصل سعة خزان الوقود إلى 55 لترًا.

فولكس فاجن جولف R

أبعاد فولكس فاجن جولف R

تأتي فولكس فاجن جولف R 2026 بطول يبلغ 4,290 مم، وعرض يصل إلى 2,073 مم، وارتفاع قدره 1,458 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,631 مم. ويبلغ وزن السيارة من دون ركاب 1,604 كجم، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 341 لترًا.

وتضم التجهيزات الخارجية مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية ليد، إلى جانب إضاءة نهارية من التقنية نفسها، وتعتمد السيارة على جنوط ألومنيوم قياس 19 بوصة في الأمام والخلف، مع ملامح رياضية ولكن تحت تصميم الهاتشباك.

فولكس فاجن جولف R

تجهيزات فولكس فاجن جولف R

تضم السيارة مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل نظام الثبات الإلكتروني ومثبت سرعة متكيفًا، كما تتوفر أنظمة لقراءة مسار الطريق، مع التحذير عند مغادرة المسار والمساعدة على البقاء داخله، إلى جانب مراقبة المنطقة العمياء والتنبيه من حركة المرور الخلفية.

وتشمل التجهيزات كذلك نظامًا لمراقبة إجهاد السائق، وحساسات ركن أمامية وخلفية، فضلًا عن كاميرا بزاوية رؤية 360 درجة، وتأتي المقصورة بمقاعد مكسوة بجلد نابا، مع إمكانية تعديل مقعدي السائق والراكب الأمامي كهربائيًا، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف.

فولكس فاجن جولف R

وتضم لوحة القيادة شاشة للمعلومات والترفيه قياس 12.9 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بخدمتي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 10.2 بوصة، كما تتوفر منظومة صوتي ترفيهي، ومكيف هواء أوتوماتيكي بثلاث مناطق، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف في الصف الأمامي.