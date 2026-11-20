كشفت فولكس واجن الألمانية عن سيارتها الجديدة T-Roc R موديل 2027، التي تمثل النسخة الأعلى أداءً ضمن عائلة T-Roc، مع مجموعة من التعديلات الميكانيكية والتصميمية.

ويأتي ظهور هذا الطراز بعد مرور عام على تقديم الجيل الثاني من T-Roc، لتوسع الشركة من خلاله تشكيلة سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الطابع الرياضي.

وتحمل السيارة مجموعة من التغييرات التي شملت منظومة الحركة ونظام التعليق وتجهيزات التحكم، إلى جانب تفاصيل خارجية خاصة بقسم R الرياضي التابع لفولكس واجن.

فولكس واجن تي روك R موديل 2027

محرك فولكس واجن تي روك R موديل 2027

تعتمد فولكس واجن T-Roc R موديل 2027 على محرك بنزين توربيني من عائلة EA888 evo5، مكون من 4 أسطوانات، وتبلغ قوته 333 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 420 نيوتن متر.

ويعمل المحرك بالتعاون مع نظام هجين خفيف بجهد 48 فولت، يساهم في استعادة الطاقة أثناء التباطؤ والكبح، كما يدعم الضاغط الكهربائي المستخدم لتحسين استجابة المحرك عند دورات التشغيل المنخفضة.

وتنتقل القوة إلى العجلات الأربع من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DSG مكون من 7 سرعات، متصل بنظام الدفع الرباعي 4Motion. وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5 ثوانٍ، بينما تبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومترًا في الساعة، وهي محددة إلكترونيًا.

فولكس واجن تي روك R موديل 2027

فولكس واجن تي روك R موديل 2027 ونظام الدفع

حصلت السيارة على منظومة R-Performance Torque Vectoring، التي تعتمد على وحدة توزيع للعزم بالمحور الخلفي، تسمح بالتحكم في انتقال القوة بين المحورين الأمامي والخلفي، وكذلك توزيعها بين العجلتين الخلفيتين بصورة مستقلة.

وتعتمد السيارة على نظام تعليق أمامي من نوع MacPherson، وآخر خلفي متعدد الوصلات، كما حصلت على منظومة مكابح رياضية بأقراص مقاس 18 بوصة، مع علب للمكابح باللون الأزرق.

فولكس واجن تي روك R موديل 2027

تصميم فولكس واجن تي روك R موديل 2027

حصلت النسخة الرياضية على تصميم خاص للصادم الأمامي يتضمن عناصر تحمل هوية R، إلى جانب ناشر هواء خلفي بتصميم مختلف ونظام عادم رياضي بأربعة مخارج.

وتأتي السيارة بعجلات ألمنيوم مقاس 19 بوصة بتصميم Zandvoort، مع إمكانية اختيار عجلات Warmenau مقاس 20 بوصة ضمن التجهيزات الاختيارية.

وتشمل التفاصيل الخارجية لمسات سوداء لامعة، مع توفير اللون الأزرق Lapiz Blue المعدني لسيارات R، إلى جانب ألوان Canary Yellow وPure White وWolf Grey وGrenadilla Black. كما يمكن اختيار سقف باللون الأسود مع معظم الألوان الخارجية، بينما يتوفر نظام عادم تيتانيوم أخف وزنًا من Akrapovic ضمن الخيارات الإضافية.

فولكس واجن تي روك R موديل 2027

سعر فولكس واجن T-Roc R موديل 2027 عالميًا

كشفت فولكس واجن بدء تلقي طلبات الشراء المسبق للسيارة في ألمانيا اعتبارًا من 19 نوفمبر 2026، بسعر يبدأ من 59,995 يورو.