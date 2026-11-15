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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات: أسرع سيارة في تاريخ لامبورجيني.. وهذه أرخص 5 سيارات زيرو في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


أسعار سوزوكي اكروس 2026 في السعودية
تواصل سوزوكي اليابانية تعزيز حضورها في سوق السيارات السعودي من خلال مجموعة متنوعة من الطرازات ومن بينها سوزوكي أكروس 2026، التي تأتي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

أسرع سيارة في تاريخ لامبورجيني.. بقدرات لا تصدق
تقدم لامبورجيني فينومينو Fenomeno واحدة من أبرز محطات التطور في تاريخ سيارات الشركة الإيطالية، بعدما جمعت بين محرك V12 تقليدي ومنظومة دفع كهربائية متطورة، لتصل إلى مستويات أداء غير مسبوقة ضمن سيارات العلامة المخصصة للطرق.

كل ما تريد معرفته عن GMC أكاديا Denali الرياضية
تحتل GMC أكاديا Denali مكانة عالمية ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، التي تجمع بين المساحة الداخلية الواسعة والقدرات الميكانيكية القوية.

تبدأ من 535 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر
يضم السوق المصري الكثير من السيارات المتنوعة، التي تختلف من ناحية الأداء الفني والتقني، إلى جانب تنوع التصميمات، بالإضافة إلى تنوع الأسعار، وهي نقطة مهمة تشغل بال الراغبين في فرصة شراء سيارة جديدة.

إجبار جاجوار لاند روفر على إتلاف وثائق في نزاع قضائي مع BYD
تلقت شركة «جاجوار لاند روفر» (JLR) انتكاسة قانونية مفاجئة في معركتها القضائية لحماية حقوق الملكية الفكرية لطرازها الأيقوني «لاند روفر ديفندر»، بعد أن أمرت محكمة لاهاي الجزئية في هولندا الصانع البريطاني بإتلاف جميع الوثائق والسجلات الرقمية التي صودرت من مكاتب منافستها الصينية «بي واي دي».

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