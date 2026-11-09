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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لامبورجيني تكشف عن أول سيارة كابورليه نادرة بـ54 نسخة فقط

Lamborghini Silhouette Targa
Lamborghini Silhouette Targa
عزة عاطف

تحيي شركة «لامبورجيني» الإيطالية الذكرى الخمسين لإطلاق أول طراز إنتاجي سقف مفتوح في تاريخها، وهي السيارة الرياضية «سيلهويت»، التي كشفت عنها العلامة في أواخر سبعينيات القرن الماضي لتشكل محطة مفصلية في مسيرة تصميم السيارات الفائقة ذات المحركات الوسطية.

ورغم قصر دورة إنتاجها مقارنة بالطرازات الشهيرة للشركة، إلا أنها أرست القواعد الهندسية والتصميمية لسلسلة طويلة من الطرازات المكشوفة المزودة بسقف قابل للإزالة (Targa top).

تصميم خارجي ثوري وسقف تارجا متطور

قدمت «لامبورجيني سيلهويت» مفهومًا جديدًا للتصميم في عام 1976 من استوديو «بيرتوني» الشهير، حيث تميزت بخطوط حادة وزوايا هندسية بارزة شاع استخدامها في تلك الحقبة.

واعتمدت السيارة على نظام سقف «تارجا» مصنوع من ألياف خفيفة الوزن يمكن فكه يدويًا وتخزينه خلف المقاعد مباشرة، مما أتاح تجربة قيادة مكشوفة دون التضحية بالصلابة الهيكلية للهيكل الصلب، لتصبح بذلك أول سيارة مخصصة للإنتاج الفعلي تقدم هذا الخيار ضمن أسطول الصانع الإيطالي.

منظومة الحركة ومحدودية الإنتاج التراثي

زُوّدت السيارة بمحرك ثماني الأسطوانات على شكل حرف V سعة 3.0 لترات مثبت بوضعية وسطية خلف المقاعد، يولّد قوة 260 حصانًا متصلاً بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، مما مكنها من تحقيق أرقام أداء استثنائية وزمن تسارع متقدم في تلك الفترة.

وارتبطت قيمة «سيلهويت» بندرتها الشديدة في سوق السيارات الكلاسيكية؛ حيث لم ينتج المصنع في سانتا أجاثا بولونيز سوى 54 نسخة فقط عالميًا بين عامي 1976 و1979، قبل أن تتوقف خطوط إنتاجها لتفسيح المجال لتطوير طراز «جالبا» المطور، مما يجعها واحدة من أندر القطع التجميعية في تاريخ العلامة.

 Lamborghini Silhouette Targa
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