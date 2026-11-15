فورد موستانج ناسكار 2027 الجديدة.. صور

أعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد موستانج ناسكار موديل 2027، وتنتمي ناسكار لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

موستانج ناسكار موديل 2027

سيارة فورد موستانج ناسكار مخصصة لبطولة ناسكار الأمريكية لموسم 2027، مع تصميم أمامي مستوحى مباشرة من موستانج دارك هورس SC عالية الأداء، في خطوة تهدف إلى تعزيز التشابه بين سيارات السباقات وموديلات موستانج .

مواصفات موستانج ناسكار موديل 2027

استعرضت فورد التعديلات الجديدة التي ستظهر على سيارات فرقها المشاركة في بطولة ناسكار اعتباراً من الموسم المقبل، وتركز التغييرات الرئيسية في موستانج ناسكار 2027 على تصميم المقدمة، التي أصبحت أقرب بصورة واضحة إلى موستانج دارك هورس SC المخصصة للطرق العامة.

موستانج ناسكار موديل 2027

واحتفظت سيارة موستانج ناسكار موديل 2027 السباقات بالملامح الأساسية للواجهة الأمامية، بما يشمل شكل فتحات التهوية والخطوط المحيطة بالمصابيح، مع تعديلات تتوافق مع المتطلبات الفنية لبطولة ناسكار، وتم تحسين الخصائص الديناميكية الهوائية للسيارة.

وتساعد التعديلات المستخدمة في النسخة الإنتاجية على زيادة تدفق الهواء لتبريد المكونات الميكانيكية، بينما تستفيد سيارة السباقات من التصميم نفسه لتعزيز قوة الضغط السفلي وتحسين الثبات على الحلبة.

محرك موستانج ناسكار موديل 2027

تحصل سيارة موستانج ناسكار موديل 2027 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5200 سي سي، وتنتج قوة 795 حصان، وعزم دوران 895 نيوتن/متر، ومتصل بها علبه تروس أوتوماتيك .

موستانج ناسكار موديل 2027

وتعد موستانج ناسكار موديل 2027 من أقوى موديلات موستانج الإنتاجية، وتتميز بتجهيزات مخصصة للأداء الرياضي تشمل تطويرات في أنظمة التبريد والديناميكية الهوائية.

لمحة عن بطولة ناسكار

تعتمد بطولة ناسكار منذ سنوات على هياكل وتصاميم تخضع لمعايير موحدة نسبياً، ما يحد من الاختلافات الكبيرة بين سيارات الشركات المشاركة، وتظهر الفروق التصميمية بصورة رئيسية في الواجهات الأمامية والخلفية، التي تسمح لكل شركة بإبراز ملامح سياراتها الإنتاجية.

موستانج ناسكار موديل 2027

ويمثل اعتماد مقدمة دارك هورس SC تغييراً مهماً بالنسبة لفورد، إذ يمنح موستانج الجديدة هوية أقرب إلى السيارة التي يمكن للعملاء شراؤها من معارض الشركة.