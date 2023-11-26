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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراها.. قصة حب صباح مع أنور وجدي ورفض والدها الزيجة

صباح
صباح

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة صباح أيقونة الغناء، والتي تربعت على عرش النجومية سواء في الغناء أو التمثيل لفترة طويلة حتى رحيلها، حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخ السينما المصرية. 

صباح تعد إحدى النجمات اللاتي يمتلكن صوتها قويا، حيث قدمت العديد من الأغاني التي يرتبط بها المشاهد العربي، ومحفورة فى وجدانه، ولعل من أبرز هذه الأغانى أغنية “يا هويدا هويدلك” و“زي العسل” و“أمورتي الحلوة” و“عاشقة ومسكينة” و“يانا يانا” و“ساعات ساعات” و“علي يا علي”. 

صباح

مشوار صباح الفني 

استطاعت صباح أن تقدم العديد من الأغانى ضمن عدد كبير من الأفلام التى شاركت فيها منها فيلم “هذا جناه أبي” والذي تم عرضه في عام 1945 وهو أول أعمالها السينمائية، ثم توالت أعمالها الفنية ما بين التمثيل والغناء.

 قدمت فيلم “القلب له واحد” مع أنور وجدي في عام 1945، ومن أبرز أعمالها الفنية هو فيلم “لحن حبي” والذي تم عرضه في عام 1953.

 وشاركت فيه مع فريد الأطرش، كذلك تألقت مع أحمد مظهر في فيلم “الأيدي الناعمة” والذي تم عرضه في عام 1963، كما شاركت العندليب في فيلم “شارع الحب” في عام 1958، وآخر أعمالها الفنية هو فيلم “أيام اللولو” والذي تم عرضه في عام 1986.

 كما قدمت العديد من الأغاني الجميلة من أهمها أغنية “الدوامة”، “يانا يانا”، “أمورتي الحلوة” وغيرها، ففي رصيد أعمالها أكثر من 50 فيلم سينمائي، أكثر من 3000 أغنية. 

صباح

صباح وأنور وجدي

صباح كان لها قصة حب مع الفنان الراحل أنور وجدي، إلا أنها لم تكلل بالزواج بسبب رفض والدها له، حيث ارتبطت صباح بالفنان أنور وجدي عندما شاركت معه في فيلم “القلب له واحد” في بداية مسيرتها الفنية، وذلك في عام 1945، وقد تقدم بالفعل لخطبتها من والدها لكنه طلب منه مهر 25 ألف جنيه.

وأكدت صباح في أحد اللقاءات أن والدها وضع هذا المبلغ الضخم لأنه رأى أنه تعويض عما أنفقه عليها خلال سنوات حياتها، لكن أنور وجدي رفض ذلك لأنه لم يكن يمتلك هذا المبلغ. 

 

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