تواصل الفنانة عايدة رياض نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة، بعدما انضمت رسميًا إلى فريق عمل مسلسل «ع السكة»، الذي تخوض به الفنانتان كارولين عزمي ورحمة أحمد منافسات موسم دراما رمضان 2027، في خطوة جديدة تضيف إلى قائمة المشاركين في العمل، الذي يجمع بين الكوميديا والطرح الاجتماعي في إطار خفيف.

ومن المقرر أن تبدأ عايدة رياض تصوير مشاهدها في المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تعكف أسرة العمل حاليًا على استكمال التحضيرات النهائية، تمهيدًا لانطلاق التصوير، استعدادًا لعرضه ضمن الخريطة الدرامية للموسم الرمضاني المقبل.

يشارك في بطولة مسلسل «ع السكة» كل من كارولين عزمي ورحمة أحمد، والعمل من تأليف محمد جاد، وإخراج كوثر يونس، ويتكون من 15 حلقة، في تجربة درامية تعتمد على تقديم حكاية اجتماعية بطابع كوميدي، من خلال مجموعة من المواقف والأحداث اليومية التي تلامس حياة الجمهور.

تدور أحداث المسلسل حول فتاتين تجسدهما كارولين عزمي ورحمة أحمد، تعيشان في إحدى المناطق الشعبية، وتجمعهما العديد من المواقف والتفاصيل الحياتية التي تضعهما في مواجهة مواقف متنوعة، تتراوح بين الكوميديا والمفارقات الاجتماعية، في إطار يرصد طبيعة العلاقات الإنسانية والتعاملات اليومية داخل المجتمع.

ويعتمد «ع السكة» على تقديم كوميديا مستوحاة من الواقع، من خلال الشخصيات والعلاقات التي تجمع أبطال العمل، مع تسليط الضوء على تفاصيل الحياة في المناطق الشعبية وما تشهده من مواقف إنسانية واجتماعية مختلفة، وهو ما يمنح الأحداث طابعًا قريبًا من الجمهور.

على جانب آخر، سبق أن تحدثت الفنانة عايدة رياض عن الفنان محمد رمضان، معربة عن رغبتها في تكرار التعاون الفني معه مرة أخرى، وذلك بعد تجربتهما السابقة في مسلسل «الأسطورة»، الذي جمعهما وحقق حضورًا جماهيريًا واسعًا وقت عرضه.

ووجهت عايدة رياض رسالة إلى محمد رمضان بشأن الانتقادات التي يتعرض لها بين الحين والآخر، مطالبة إياه بألا يتأثر بتلك الانتقادات أو يسمح لها بإبعاده عن مواصلة مشواره الفني، وأن يستمر في تقديم أعمال جديدة لجمهوره.

وأكدت عايدة رياض، أن محمد رمضان يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وهو ما يجعلها تتمنى أن يواصل نشاطه الفني ويقدم المزيد من الأعمال، مشيرة إلى أمنيتها في أن تجمعهما تجربة درامية جديدة خلال الفترة المقبلة.