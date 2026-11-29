كشفت الفنانة منى زكي عن المواقف المؤلمة التي تعرضت لها في سنواتها الأولى، قبل دخولها عالم التمثيل،حيث شاركت متابعيها صورة من طفولتها.

ونشرت منى زكي الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وتحدثت عن طفولتها، وكتبت: "قالوا عني وحشة عشان مش شبه أمي"، كما أشارت إلى أنها تعرضت لتعليقات أخرى قبل أن تصبح ممثلة، وكتبت: "وقبل ما أمثل قالوا عن حوله".

وأضافت: "قالولنا نثق في ناس أكتر ناس أذونا".

ودعت منى زكي عددًا من صديقاتها الفنانات للمشاركة في حكاياتهن، ومن بينهن كندة علوش، وريهام عبد الغفور، وأمينة خليل وكتبت: "⁨ ⁨ كل واحد عنده حدوتة يحكيها، احكيها ومنشن تلاته تعرفهم، بالشفا".

وكانت قد حسمت الفنانة منى زكي الجدل حول غياب زوجها الفنان أحمد حلمي عن حضور تكريمها في الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، كما كشفت تفاصيل مؤلمة عن فقدانها 7 أجنة بسبب مرض مناعي، قبل أن تتمكن من استكمال حملها وإنجاب نجلها سليم.

وقالت منى زكي، إن زوجها أحمد حلمي لم يتمكن من حضور التكريم بسبب سفره برفقة ابنتهما لي لي، نافية أن يكون غيابه مرتبطًا بأي خلافات، مشيرة إلى أنها فوجئت بتساؤلات زملائها عن سبب عدم حضوره.