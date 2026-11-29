تعرض الفنان أحمد فلوكس لأزمة صحية طارئة، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، بعد إصابته بجلطة، وفق ما أعلنته صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الصفحة الرسمية للفنان عبر موقع «فيسبوك» تعرضه لوعكة صحية، موضحة أنه يمر بحالة من الحزن الشديد والضغوط النفسية، مطالبة جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل وتجاوز أزمته الصحية.

وكتبت الصفحة في منشورها: «نرجو من الجميع الدعاء للفنان أحمد فلوكس بالشفاء العاجل، حيث تعرض لجلطة نتيجة مروره بحالة من الحزن والزعل الشديد، ويتواجد حاليًا داخل أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة».

وأضافت: «نسأل الله العظيم أن يمن عليه بالشفاء العاجل، وأن يطمئن قلوب محبيه وجمهوره عليه، وأن يخرجه من هذه الأزمة سالمًا معافى».

واختتمت الصفحة منشورها برسالة مؤثرة دعت خلالها الجميع إلى مراعاة مشاعر الآخرين والحرص على انتقاء الكلمات، قائلة: «بتمنى من الجميع تخلي بالكم من كلامكم لبعض؛ لأن الكلمة أكبر من الرصاص»، كما وجهت رسالة دعم للفنان: «قلوبنا معك يا أحمد ودعواتنا لك بالصحة والعافية».