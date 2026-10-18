قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مطار الأقصر يستقبل ضيوف قمة الاستثمار العربي الإفريقي الـ 29
يعقوب وزويل والباز.. شاهد تسمية فصول مدرسة بالجيزة بأسماء رموز مصر “القدوة”
سر قلق أرسنال من انتقال مهاجم أتلتيكو مدريد إلى برشلونة
المتحدث العسكري: مشاركة القوات المسلحة في المشروعات التنموية الكبرى في إطار مفهوم شامل لقوة الدولة
أعباء الطاقة تثقل كاهل أوروبا.. 100 مليار يورو تكاليف إضافية منذ بداية 2026
معهد علوم البحار يبحث التعاون مع الفلبين في الاستزراع السمكي وحماية البيئة البحرية
الدوري الإنجليزي| ليدز يونايتد يتعادل مع مانشستر يونايتد.. وبورنموث يهزم سندرلاند
مجلس التعاون الخليجي يدعو لتصنيف الفصائل اليمنية كجماعة إرهابية
الرئيس الأوكراني يبحث مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر جهود إحلال السلام
عاصفة كتالونيا تربك حسابات برشلونة بعد خماسية بيتيس.. وتأهب مبكر لموقعة سان جيرمان
ياسر برهامي: جزى الله الرئيس السيسي خيرًا على موقفهمن دعم السعودية
ترامب يعلن دعمه لإعادة انتخاب نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدافع إنبي يدخل حسابات الأهلي.. تفاصيل

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن دخول نور أشرف، مدافع فريق إنبي مواليد 2008، دائرة اهتمامات القلعة الحمراء، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار خطة النادي لتدعيم قطاع الناشئين بالعناصر الواعدة.

مدافع إنبي يدخل حسابات الأهلي

 

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي تدرس إمكانية ضم المدافع الشاب، بعد متابعة مستواه مع فريق إنبي، في ظل رغبة النادي في استقطاب المواهب المميزة وتوفير عناصر قادرة على التطور والمنافسة داخل فرق الناشئين خلال السنوات المقبلة.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الأهلي عرضوا ملف اللاعب على المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من أجل متابعة موقفه وتقييم إمكاناته الفنية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بقطاع الناشئين، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التحرك لضمه.

وأضاف أن الخطة الحالية تتضمن مراقبة نور أشرف خلال الفترة المتبقية حتى شهر يناير المقبل، للوقوف على مستواه ومدى قدرته على تقديم الإضافة المطلوبة، قبل حسم موقف النادي من الدخول في مفاوضات رسمية مع إنبي.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يستهدف تعزيز صفوف قطاع الناشئين بمجموعة من المواهب الشابة، ضمن استراتيجية تهدف إلى إعداد لاعبين مميزين يمكن الاستفادة منهم مستقبلًا في الفريق الأول، بدلًا من الاعتماد فقط على التعاقدات الخارجية.

ومن المنتظر أن تتحدد الخطوة المقبلة في ملف نور أشرف وفقًا للتقييم الفني الذي سيخضع له خلال الفترة المقبلة، ومدى توافق إمكاناته مع احتياجات الأهلي في مركز قلب الدفاع.

الأهلي النادي الأهلي نور أشرف إنبي فريق إنبي عموتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

حالة الطقس

الأجواء الباردة تقترب .. تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

ترشيحاتنا

المنظمة

اجتماعات مكثفة في اختتام أعمال الدورة الـ52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.. تفاصيل

المنظمة ...

اجتماعات مكثفة في اختتام أعمال الدورة الـ52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.. تفاصيل

القوات المسلحة

خبير إستراتيجي: مصر لا تخوض حربا لضرب أحد.. ودعمنا للمملكة دفاعي بحت لحماية أراضيها

بالصور

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أجساد حاضرة وأرواح غائبة.. أزمة التواصل الإنساني

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

المزيد