مدافع إنبي يدخل حسابات الأهلي.. تفاصيل

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن دخول نور أشرف، مدافع فريق إنبي مواليد 2008، دائرة اهتمامات القلعة الحمراء، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار خطة النادي لتدعيم قطاع الناشئين بالعناصر الواعدة.

مدافع إنبي يدخل حسابات الأهلي

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي تدرس إمكانية ضم المدافع الشاب، بعد متابعة مستواه مع فريق إنبي، في ظل رغبة النادي في استقطاب المواهب المميزة وتوفير عناصر قادرة على التطور والمنافسة داخل فرق الناشئين خلال السنوات المقبلة.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الأهلي عرضوا ملف اللاعب على المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من أجل متابعة موقفه وتقييم إمكاناته الفنية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بقطاع الناشئين، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التحرك لضمه.

وأضاف أن الخطة الحالية تتضمن مراقبة نور أشرف خلال الفترة المتبقية حتى شهر يناير المقبل، للوقوف على مستواه ومدى قدرته على تقديم الإضافة المطلوبة، قبل حسم موقف النادي من الدخول في مفاوضات رسمية مع إنبي.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يستهدف تعزيز صفوف قطاع الناشئين بمجموعة من المواهب الشابة، ضمن استراتيجية تهدف إلى إعداد لاعبين مميزين يمكن الاستفادة منهم مستقبلًا في الفريق الأول، بدلًا من الاعتماد فقط على التعاقدات الخارجية.

ومن المنتظر أن تتحدد الخطوة المقبلة في ملف نور أشرف وفقًا للتقييم الفني الذي سيخضع له خلال الفترة المقبلة، ومدى توافق إمكاناته مع احتياجات الأهلي في مركز قلب الدفاع.