اتحاد الكاراتيه التقليدي يعقد مؤتمرا صحفيا لكشف تفاصيل استضافة بطولة العالم بمشاركة 46 دولة

أعلن الدكتور رامي المكاوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي عن إقامة مؤتمرا صحفيا غدا، الاثنين، الساعة السادسة مساءً بقاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولي للكشف عن تفاصيل استضافة بطولة العالم للكاراتيه التقليدي، المقرر إقامتها خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري في صالة استاد القاهرة الدولي بمشاركة 46 دولة ونحو 2000 متنافس.

يصاحب استضافة بطولة العالم للكاراتيه إقامة «الماستر كورس الدولي للأساتذة»، و«بطولة كأس العالم للأطفال، و«بطولة العالم للأندية»، بالإضافة إلى «بطولة مصر الدولية للكاراتيه» المعروف باسم «الجنرال».

وأكد المكاوي أن البطولة ستشهد حدثا تاريخيا يقام للمرة الأولى في مصر، يتمثل في انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي لانتخاب رئيس الاتحاد للدورة الجديدة، إلى جانب إجراء انتخابات الاتحادين الأفريقي والآسيوي، واتحاد قارة أمريكا، لاختيار رؤساء الاتحادات القارية.

وقدم رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي، الشكر والتقدير إلى الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على رعايته البطولة وتوفير الدعم اللازم للمنتخب.

وقال إن هذا الدعم يعكس حرص وزارة الشباب والرياضة على مساندة الاتحادات الرياضية وتوفير الأجواء المناسبة لتحقيق النجاح في المحافل الدولية بما يسهم في تعزيز مكانة مصر الرياضية على المستويين القاري والعالمي.

وشدد على أن تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد يمثلان ركيزة أساسية لخروج هذا الحدث العالمي بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر وقدراتها التنظيمية.

وأضاف المكاوي أن الاتحاد يكثف استعداداته التنظيمية والفنية لاستضافة هذا الحدث العالمي، والعمل على توفير جميع الإمكانات اللازمة لضمان خروج البطولة بالصورة التي تليق باسم مصر ومكانتها الرياضية على الساحة الدولية.

وأوضح أن استضافة البطولة تمثل فرصة مهمة لتعزيز انتشار رياضة الكاراتيه التقليدي، وإبراز قدرات مصر على تنظيم البطولات الكبرى، في ظل مشاركة واسعة من اللاعبين والوفود الرياضية من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن البطولة لن تقتصر على المنافسات الرياضية فقط، بل ستشهد تنظيم عدد من الفعاليات الدولية المصاحبة، التي تجمع اللاعبين والمدربين والخبراء، بما يسهم في تبادل الخبرات الفنية وتطوير مستوى اللعبة.

ولفت إلى أن إقامة الماستر كورس الدولي للأساتذة وكأس العالم للناشئين، وكأس العالم للأندية إلى جانب كأس العالم للكاراتيه «الجنرال»، تمنح الحدث أهمية إضافية، من خلال تنوع المنافسات والفئات المشاركة.

واختتم رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه تصريحاته مؤكد أن البطولة تكسب أهمية خاصة مع استضافة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي وإجراء انتخابات الاتحادات القارية، في خطوة تعكس الدور الذي تلعبه مصر في دعم وتطوير الرياضة على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنه من المنتظر أن تسهم البطولة في تسليط الضوء على المنشآت الرياضية المصرية وتعزيز فرص استضافة المزيد من الأحداث الرياضية الدولية خلال الفترة المقبلة إلى جانب منح اللاعبين المصريين فرصة الاحتكاك بأبرز المنافسين من مختلف أنحاء العالم.