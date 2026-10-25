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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سامح الشاذلي: الاتحاد المصري يمتلك كوادر وخبرات كبيرة لتنظيم البطولات العالمية

سامح الشاذلي
سامح الشاذلي
محمد سمير

أكد الكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، أن الاتحاد يستعد لتنظيم بطولتي العالم للجامعات والسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة، بمدينة شرم الشيخ، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الحدثين الدوليين، مشيرا إلى أن الاتحاد يمتلك كوادر وخبرات كبيرة في تنظيم البطولات، بما يدعم قدرته على تقديم تنظيم يواكب المعايير الدولية.

موضحا أن استضافة البطولتين تعكس حجم الخبرات التي اكتسبتها الكوادر المصرية في تنظيم المنافسات الدولية، والقدرات التي تمتلكها مصر في هذا المجال، مؤكدًا حرص الاتحاد على تسخير إمكاناته الفنية والتنظيمية، والتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توفير جميع المتطلبات اللازمة لخروج البطولتين بالصورة المنشودة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ أن استضافة بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف، للمرة الأولى في مصر وأفريقيا والعالم العربي، تمثل محطة مهمة في مسيرة الرياضة الجامعية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام انتشار اللعبة، وتعزيز فرص الاحتكاك الدولي وتبادل الخبرات بين اللاعبين، بما يدعم تطوير المستويات الفنية للسباحين المصريين.

مشيرا إلى أن التعاون بين الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، إلى جانب التنسيق مع الاتحادين الدوليين للرياضة الجامعية والأنشطة تحت الماء، يمثل ركيزة أساسية في الإعداد للبطولة الجامعية، وتكامل الجهود الفنية والإدارية والتنظيمية بين مختلف الجهات المعنية.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف 2026 خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري، بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة، فيما تستضيف المدينة أيضا بطولة العالم للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة، في فئات الناشئين والعمومي والماستر.

وتقام منافسات بطولة العالم للجامعات بحمام السباحة الأوليمبي بالمدينة الرياضية في شرم الشيخ، تحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU) والاتحاد الدولي للأنشطة تحت الماء (CMAS)، وينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، في إطار جهود دعم الرياضة الجامعية وتعزيز حضور مصر في استضافة المنافسات الرياضية الدولية.

سامح الشاذلي بطولتي العالم للجامعات والمياه المفتوحة للسباحة بالزعانف سباحة بالزعانف الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ

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