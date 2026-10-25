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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على جدول منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات في شرم الشيخ

السباحة بالزعانف
السباحة بالزعانف
محمد سمير

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة النسخة الثالثة من منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات 2026، خلال الفترة من 25 وحتى 30 أكتوبر الجاري، بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة، في حدث يقام للمرة الأولى في مصر والعالم العربي وأفريقيا، ويعزز حضور مصر على خريطة الرياضة الجامعية العالمية ويدعم توجه الدولة نحو تنشيط السياحة الرياضية.

تقام البطولة برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وتحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية والاتحاد الدولي للأنشطة تحت الماء.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات 20 دولة، هي: فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، الصين، اليابان، روسيا، فنزويلا، بولندا، سنغافورة، المجر، كولومبيا، ليتوانيا، التشيك، سلوفاكيا، كوريا الجنوبية، تايبيه الصينية، تونس ومصر.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات البطولة بوصول الوفود المشاركة يومي 25 و26 أكتوبر، بينما يشهد يوم 27 أكتوبر عددًا من الفعاليات التنظيمية، من بينها فحص المستندات والمعدات والتدريبات، إلى جانب الاجتماع الفني لمسؤولي البطولة والاجتماع الفني العام.

ويقام حفل افتتاح البطولة يوم 27 أكتوبر من السادسة وحتى السابعة مساءً، قبل انطلاق المنافسات الرسمية في اليوم التالي.

تنطلق المنافسات الرسمية يوم الأربعاء 28 أكتوبر بحمام السباحة الأولمبي بالمدينة الرياضية في شرم الشيخ، حيث تبدأ الفترة الصباحية بالإحماء في تمام الثامنة صباحًا، على أن تنطلق السباقات في التاسعة، بينما تبدأ الفترة المسائية بالإحماء في الرابعة عصرًا وتنطلق النهائيات في الخامسة مساءً.

ويضم برنامج اليوم الأول منافسات متنوعة للرجال والسيدات، من بينها 50 متر تحت الماء، و50 متر زعانف مزدوجة للسيدات، و100 و200 و400 متر مونو وزعانف مزدوجة للرجال والسيدات، و800 متر مونو للسيدات، إلى جانب سباقات التتابع المختلطة 4×100 متر مونو و4×50 متر زعانف مزدوجة.

وتشهد الفترة المسائية إقامة نهائيات معظم السباقات، إلى جانب مراسم توزيع الجوائز.

وتتواصل المنافسات يوم الخميس 29 أكتوبر، من خلال برنامج مخصص لسباقات الرجال والسيدات، يتضمن 50 متر تحت الماء و50 متر مزدوجة للرجال، و100 متر مونو ومزدوجة للسيدات، و200 متر مونو وزعانف مزدوجة للرجال، و400 متر مونو وزعانف مزدوجة للسيدات، و800 متر مونو للرجال.

كما يتضمن اليوم الثاني سباقات التتابع المختلطة 4×100 متر زعانف مزدوجة و4×50 متر مونو، على أن تختتم المنافسات بالنهائيات ومراسم توزيع الجوائز.

ويقام حفل ختام البطولة يوم 29 أكتوبر، قبل مغادرة الوفود المشاركة شرم الشيخ يوم 30 أكتوبر.

وينظم البطولة الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تحت إشراف الدكتور أحمد كامل مهدي، القائم بأعمال نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وسكرتير عام الاتحاد،  فيما يتولى الدكتور حازم الروبي منصب مدير البطولة.

بطولة العالم للسباحة بالزعانف بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات شرم الشيخ بطولة العالم جدول منافسات بطولة العالم

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