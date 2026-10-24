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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جنى قاسم بنت القباب ترفع اسم مصر عاليًا وتحصد فضية بطولة العالم للكاراتيه

جنى قاسم
جنى قاسم
همت الحسينى

نشأت بطلة مصر بقرية القباب بمركز دكرنس ووصلت  إلى منصات التتويج العالمية، حيث سطرت البطلة المصرية جنى محمد قاسم، ابنة قرية القباب التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، إنجازًا رياضيًا مشرفًا، بعد حصولها على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة العالم للكاراتيه، ببولندا لتصبح مصدر فخر لأهالي قريتها ومحافظة الدقهلية.


ونجحت جنى، لاعبة مصر، في حصد الميدالية الفضية بمنافسات الكاتا الفردي للناشئات، وسط منافسة دولية قوية، لتؤكد قدرة المواهب المصرية الشابة على الوصول إلى منصات التتويج العالمية.

وأعربت عن سعادتها بفوزها، آملة ان تفوز بالميدالية الذهبية المرة القادمة. 

ووجهت الشكر إلى أسرتها التي ساندتها وإلى مدربها.

وذكرت أن الدعم النفسي كان من ضمن أسباب نجاحها وحصولها على الميدالية الفضية، وستكون أكثر عزما للحصول على الذهبية في المرة القادمة.

ولاقى إنجاز البطلة إشادة واسعة، حيث تقدم مجلس إدارة نادي دكرنس الرياضي، برئاسة الكابتن تامر إسماعيل، بالتهنئة لها، معربًا عن اعتزازه بما حققته من نجاح يضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية.

كما حظيت البطلة بتقدير المسئولين عن الرياضة بمحافظة الدقهلية، تقديرًا لما قدمته من مستوى متميز خلال منافسات البطولة.

ويجسد نجاح جنى قاسم نموذجًا مشرفًا لفتيات قرى الدقهلية، ويؤكد أن الموهبة والإصرار والعمل الجاد قادرة على صناعة أبطال يرفعون علم مصر في المحافل الدولية.
 

اللينك 

https://youtube.com/shorts/GjhJIMBUVm4

الدقهلية محافظة دكرنس القضيه

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