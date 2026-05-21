في 8 نقاط.. أحمد فايز يكشف كواليس ديكورات فيلم أسد

أكد مهندس الديكور أحمد فايز أن العمل علي فيلم أسد للمخرج محمد دياب كان من التجارب التي شعر بالقلق أثناء العمل عليها بسبب ارتباطه بتوقيت زمني معين وهو ما عاناه في الأعمال التي قدمها من قبل وتتسم ببعد تاريخي وتخوفه من عدم خروج تفاصيل العصر بالصورة الدقيقة المطلوبة وقال :

- حرصنا في فريق العمل على تقديم هذه المرحلة التاريخية بشكل مختلف، لذلك نزلت إلى الشوارع القديمة التي ما زالت تحتفظ بملامح هذا العصر ، مثل الدراسة والجمالية والغورية، وربطتها بالطابع الموجود في وسط البلد.

- احتاج تصميم “سوق النخاسة” داخل الفيلم إلى بحث طويل، خاصة بعدما اكتشفنا تشعب الأسواق بين النحاسين والعطارين وسوق العبيد، لذلك قرأت كتبًا كثيرة واطلعت على صور ووثائق قديمة للوصول إلى أكبر قدر من الدقة التاريخية.

- اعتمدت في تنفيذ الفيلم على الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة داخل البيوت والشوارع والقصور، وكانت الحارة التي بنيناها بالكامل، وأيضًا الديكور الذي تم بناؤه في بني سلامة، من أكبر التحديات التي واجهتنا خلال التصوير.

- تطلبت الصورة البصرية للفيلم خلق حالة من التوازن بين الدقة التاريخية والتكوين السينمائي، لذلك اعتمدت على “باليتة ألوان” محددة تساعد الكاميرا على إبراز التفاصيل بشكل مقنع ومتكامل.

- تنقل التصوير بين مناطق داخل القاهرة وخارجها، وكانت لكل منطقة ظروفها الخاصة وتحدياتها المختلفة، لكننا تعاملنا مع الفيلم بشغف كبير وكأننا نرسم لوحة فنية على أرض الواقع.

- المخرج محمد دياب منحني مساحة كبيرة للتفكير والإبداع، وهو ما خلق حالة من التعاون داخل فريق الفيلم، خاصة مع اهتمامه بروح الشخصيات والعالم الدرامي إلى جانب الصورة البصرية.

- تمتلك صناعة السينما في مصر ميزة كبيرة تتمثل في القدرة على تنفيذ التفاصيل الدقيقة بسرعة وبتكلفة أقل، إلى جانب وجود عمالة ماهرة قادرة على تنفيذ أعمال ضخمة باحترافية عالية.

- ظهرت حالة التكامل بين عناصر فيلم أسد منذ مراحل التنفيذ الأولى، وهو ما منحنا شعورًا مبكرًا بأننا نشارك في مشروع مختلف واستثنائي.

يذكر ان تدور أحداث الفيلم في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد، معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفي شحاته، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.



يشار إلى أن فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب، ومن إنتاج Goodfellas Media Production، Scoop Production، Fillme production، BigTime Fund، وتوزيعAFD بمصر، وEmpire Entertainment في الوطن العربي.