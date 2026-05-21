صورة تجمع أحمد سعد وطارق العريان تشعل التكهنات حول عمل جديد

رصد صورة تجمع الفنان أحمد سعد والمخرج طارق العريان، دون أن يكشف أيٌّ منهما عن تفاصيل التعاون القادم بينهما.

وتبقى التساؤلات مفتوحة: هل هو مشروع تمثيلي جديد بعد فيلم "خطيب مراتي"؟ أم فيديو كليب؟ علمًا بأن طارق العريان يُعدّ من أبرز صناع الموسيقى ومنتجيها في مصر والوطن العربي، إلى جانب مسيرته الإخراجية المتميزة.

ألبوم احمد سعد

وأطلق النجم أحمد سعد بوستر ألبومه الجديد، والثاني هذا العام ويحمل اسم "الألبوم الفرفوش"؛ تمهيدًا لإطلاقه خلال الأيام القادمة.

البوستر الجديد طُرح بتصميم يمزج الألوان المبهجة مع صورة لأحمد سعد بابتسامة مختلفة عن ألبومه السابق "الألبوم الحزين" الذي استخدم فيه اللون الأسود ليناسب الحالة.

ألبوم أحمد سعد الجديد

ويضم الألبوم الجديد عددا من الأغنيات ذات الإيقاع السريع ليعطي أجواءً من البهجة والسعادة على غرار عدد من الأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا له خلال الفترة الأخيرة.

جولة غنائية للفنان أحمد سعد

ومن المقرر أن يقوم النجم أحمد سعد بجولة غنائية ضخمة في عدد من الولايات الأمريكية خلال الأيام القليلة القادمة، ليقدم عدة حفلات ضخمة لجمهوره المصري والعربي.