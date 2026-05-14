عمرو سعد وأحمد سعد يخطفان الأنظار بفيديو كوميدي عفوي عبر السوشيال ميديا

نشر الفنان عمرو سعد مقطع فيديو طريفًا عبر حسابه الشخصي على انستجرام، جمعه بشقيقه الفنان أحمد سعد في أجواء عائلية يغلب عليها الطابع الكوميدي والعفوي.

وظهر الشقيقان خلال الفيديو بملابس بسيطة، وهما يقدمان مشهدًا ساخرًا مستوحى من أحد الأعمال السينمائية القديمة، ما لفت انتباه المتابعين الذين تداولوا المقطع بشكل واسع عبر منصات التواصل.

وحصد الفيديو تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، إذ أشاد عدد كبير من المتابعين بخفة ظل الثنائي وروح المرح التي ظهرا بها، معتبرين أن المقطع أضفى حالة من البهجة بين الجمهور على السوشيال ميديا

وكان قد أعلن المطرب أحمد سعد إنفصاله عن زوجته علياء بسيوني للمرة الثالثة، وسط حالة من الجدل والتفاعل الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر خبر انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني محركات البحث، خاصة بعد سنوات من العلاقة التي شهدت العديد من التقلبات بين الانفصال والعودة مجددًا، وهو ما جعل الثنائي دائمًا محل اهتمام الجمهور والمتابعين.