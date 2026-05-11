أحمد سعد وعلياء بسيوني يثيران الجدل بعد ظهورهما المفاجئ في نفس الجيم ..شاهد

ظهر الفنان أحمد سعد وطليقته علياء بسيونى فى التوقيت نفسه داخل إحدى الصالات الرياضية ، مما اثار حالة من الجدل والتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وشارك مدرب الجيم عددًا من مقاطع الفيديو التى أظهرت تواجد الثنائى فى المكان ذاته، ما فتح باب التكهنات بين الجمهور حول احتمالية عودتهما مجددًا، خاصة بعد إعلان أحمد سعد مؤخرًا انفصاله عن علياء بسيونى.

أحدث أعمال أحمد سعد

من جهة أخرى، أطلق الفنان أحمد سعد، اليوم على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الإجتماعي، ومحطات الراديو، ألبومه الأول الجديد "الألبوم الحزين" - THE SORROWS ALBUM – مع بداية موسم صيف 2026، بعدما كشف في وقت سابق عن خطته لهذا الصيف، وأعلن عن طرح 5 ألبومات دفعة واحدة، وذلك في فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، حيث يضم كل ألبوم 5 أغنيات، مشيرًا إلى أن كل ألبوم سيحمل طابعًا موسيقيًا مختلفًا عن الآخر، وأن الألبومات ستتنوع بين ألبوم حزين، وآخر “فرفوش”، بالإضافة إلى ألبوم كلاسيكي مستوحى من أعمال عمالقة الطرب مثل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، إلى جانب ألبوم بتوزيع أوركسترالي، وآخر يعتمد على الموسيقى الإلكترونية.. الألبومات الـ 5 من إنتاج شركة "غنا" ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

الأغنيات هي.. "الغاليين".. كلمات حسام سعيد، ألحان اسلام رفعت، توزيع موسيقي فهد.. "اتغابيت".. كلمات وألحان اسلام رفعت، توزيع موسيقي شريف مكاوي.. "وصلت معاك".. كلمات ايمن بهجت قمر، ألحان احمد سعد، توزيع موسيقي محمد عاطف.. "بينسوا إزاي"..كلمات تامر حسين ألحان محمدي توزيع موسيقي نادر حمدي.. "انا مش فاهمني".. كلمات احمد عيسي، الحان مدين توزيع موسيقي توما.