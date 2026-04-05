استعدادا لموسم حصاد القمح..محافظ المنوفية يتفقد صوامع قويسنا الحقلية بسعة تخزينية 5 آلاف طن

تفقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية صوامع القمح الحقلية بمركز قويسنا بسعة تخزينية تبلغ 5 آلاف طن، حيث تفقد وحدات الكنترول والميزان وعدد من الخلايا ، واستمع إلى شرح مفصل عن ألية العمل ومراحل استلام القمح وكيفية تخزينه ، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال محصول القمح ، وضمان انتظام أعمال التوريد وفق الضوابط المنظمة ، بحضور المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين ، هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

وخلال تفقده، تابع محافظ المنوفية الحالة العامة للصوامع ، والطاقة الاستيعابية لها، وآليات استلام وتخزين الأقماح، موجهاً بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة لعملية التوريد وتيسير الإجراءات أمام المزارعين والموردين بما يضمن سرعة الاستلام وعدم التكدس، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة للحفاظ على المحصول

وأشار مدير مديرية التموين إلى أن المحافظة جاهزة بـ ٧ صوامع و٧ هناجر وشونة اسمنتية لاستقبال حوالي ٢١٥ ألف طن قمح وفق كافة المعايير الفنية.

كما شدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين مديريات التموين والزراعة وكافة الجهات المعنية، والمتابعة المستمرة لأعمال التوريد طوال موسم الحصاد، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمحصول القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي.