محافظ المنوفية يستقبل وزير الري لتفقد مشروع سحارة أبنهس الجديدة وضمان تحسين منظومة الصرف الزراعي

استقبل اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وذلك في إطار متابعة موقف مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقهم المهندس أشرف صالح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية ، المهندسة غادة الجنزورى مدير عام ري المنوفية، هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا .

حيث تفقد محافظ المنوفية ووزير الري أعمال إنشاء سحارة أبنهس الجديدة الجاري تنفيذها حالياً ضمن " مشروع تأهيل المنشآت المائية "، وتحت إشراف الهيئة العامة لمشروعات الصرف، وتخدم السحارة زمام صرف زراعي قدره ١٠ آلاف فدان ، وأكد الوزير علي ضرورة نهو أعمال إنشاء السحارة طبقًا للبرنامج الزمني المقرر في شهر يونيو المقبل ، كما إستمع الي طلبات وآراء عدد من المزارعين بالمنطقة، ووجّه كلاً من مصلحة الري، وهيئة الصرف، والتفتيش الفني بالديوان العام ، بسرعة دراسة هذه الطلبات والآراء والاستجابة لها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة .

وأكد محافظ المنوفية على أن مشروع إنشاء السحارة يعد من أهم مشروعات قطاع الري بالمحافظة ، مشيرا إلى تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للإنتهاء منه وفق الجدول الزمنى المقرر تمهيداً لدخولها الخدمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالى .

ومن جانبه أعرب وزير الري عن شكره وتقديره لمحافظ المنوفية لحرصه على التعاون الكامل مع أجهزة الوزارة وتقديم أوجه الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لقطاع الري والصرف لتحسين كفاءة منظومة الصرف الزراعي بالمحافظة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.