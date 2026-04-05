خطوة أولى لإنهاء الحرب.. أمريكا وإيران تناقشان وقف إطلاق النار 45 يوما
تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين الآن بالبورصة والأسواق
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
بصواريخ عنقودية.. إيران تشن 3 هجمات على وسط إسرائيل وتثير حالة استنفار
الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن
3 أندية إسبانية تتصارع لضم مصطفى شوبير
انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور
انفجارات متعددة تهز طهران ومناطق جنوبية وشمالية من إيران
مصرع 5 أشخاص وإصابة فتاة من أسرة واحدة في حادث تصادم بصحراوي سوهاج
هل يجوز إخراج الزكاة في صورة أدوية للمرضى بدلا من المال؟.. الإفتاء تجيب
‏إعلام إيراني: 5 قتلى بهجوم أمريكي إسرائيلي على قم
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2026 وخطوات الاستعلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بإستثمارات 20 مليون جنيه ..محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة السادات الثانوية التجارية

جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

استكمل اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة، بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات بمركز ومدينة أشمون ، وذلك في إطار ما يقوم به من جولات ميدانية مستمرة على أرض الواقع لدفع منظومة العمل والوقوف على مستوى حجم الأعمال ونسب التنفيذ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، بحضور المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ،العميد محمد فتحى مدير مشروع المواقف ،  طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، المهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق . 

حيث تفقد محافظ المنوفية إنشاءات مدرسة السادات الثانوية التجارية ( إحلال جزئي ، صيانة ) علي مساحة 4148 م2 ، بإستثمارات 20 مليون جنيه ، وإستمع لشرح تفصيلى من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية عن الموقف التنفيذي للمراحل الإنشائية بالمدرسة والتي تضم 51 فصل جديد ليصبح الإجمالي 57 فصل دراسي ، ووجه المحافظ بضرورة التواجد الميداني للوقوف علي حجم الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية تمهيداً لدخولها الخدمة العام الدراسى القادم  ، مؤكداً علي أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة التعليمية والتوسع في إنشاء المدارس لتقليل الكثافة الطلابية .

وأثناء خط سير جولته ، لاحظ المحافظ وجود مخزن لتجميع الخردة داخل كتلة سكنية وأبدى المحافظ أستيائه الشديد ، موجهاً على الفور  رئيس المدينة بمراجعة الإجراءات القانونية من قبل إدارة البيئة بالمركز وفى حالة ثبوت وجود مخالفات بعدم أحقيته يتم تحويل المختصين للتحقيق وإتخاذ اللازم قانونياً . 

فيما تضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمجمع مواقف أشمون والتأكد من الالتزام بالتعريفة الرسمية وخطوط السير والالتزام بتعليق استيكرات على سيارات الاجرة ، حيث تابع انتظام الحالة العامة وحركة النقل ، فيما أجري حواراً مع عدد من السائقين والمواطنين مؤكداً على ضرورة عدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة ، موجهاً بوضع مقترح لإستغلال  الأماكن المتاحة بالموقف لوضع إعلانات استثمارية تعود بالنفع العام وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة .

وخلال جولته ، لاحظ محافظ المنوفية وجود تكدس وزحام أمام منفذ شركة الخدمات البترولية بتروتريد(منفذ شحن الغاز ) وعلى الفور كلف رئيس المدينة بالتنسيق مع شركة الغاز بتوفير مقر جديد للشركة وتوفير مظلات واستراحات انتظار لائقة للمترددين للحد من الإزدحام  وتوفير خدمات افضل للمواطنين..

وفى لفتة إنسانية واستجابة فورية لحالة إنسانية ، أمر محافظ المنوفية بتوفير كشك وتجهيزه بالسلع والمنتجات كمصدر دخل ثابت نظراً لظروفها المعيشية الصعبة وتوفير حياة كريمة لها . 

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمتفرعات شارع أسماء بنت أبي بكر ، تنفيذ مديرية الطرق ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة أشمون  للعام المالي 2025 / 2026 ، حيث جاري أعمال وضع طبقة الأساس وتجهيز الشوارع لتركيب بلاط الإنترلوك ، ووجه المحافظ بتذليل كافة المعوقات لتسريع وتيرة العمل والالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية للإنتهاء منه نهاية الأسبوع ، وفى إستجابة لشكوى أحد أهالى المنطقة وجه المحافظ بتشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالنزول الميدانى بشارع زلابية متفرع من شارع أسماء بنت أبى بكر لمراجعة تغطية بلاعات الصرف الصحى حفاظاً على أرواح المواطنين .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية جولة تفقدية اشمون

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

الأب محمد سليمان

أب يروي مأساة أسرية مؤلمة.. اتهامات وقطيعة ومعاناة الأبناء في أصعب اللحظات

الطفل آدم

طفل يشكو سوء معاملة أمه: قالت إنها في إسكندرية.. واكتشفت إنها في الشقة واستدعت النجدة

قانون الأحوال الشخصية

نائبة: مصر الدولة الوحيدة التي تطبق الرؤية ساعتين أسبوعيا.. ولا بد من قانون جديد

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

