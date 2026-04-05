بإستثمارات 20 مليون جنيه ..محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة السادات الثانوية التجارية

استكمل اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة، بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات بمركز ومدينة أشمون ، وذلك في إطار ما يقوم به من جولات ميدانية مستمرة على أرض الواقع لدفع منظومة العمل والوقوف على مستوى حجم الأعمال ونسب التنفيذ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، بحضور المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ،العميد محمد فتحى مدير مشروع المواقف ، طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، المهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق .

حيث تفقد محافظ المنوفية إنشاءات مدرسة السادات الثانوية التجارية ( إحلال جزئي ، صيانة ) علي مساحة 4148 م2 ، بإستثمارات 20 مليون جنيه ، وإستمع لشرح تفصيلى من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية عن الموقف التنفيذي للمراحل الإنشائية بالمدرسة والتي تضم 51 فصل جديد ليصبح الإجمالي 57 فصل دراسي ، ووجه المحافظ بضرورة التواجد الميداني للوقوف علي حجم الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية تمهيداً لدخولها الخدمة العام الدراسى القادم ، مؤكداً علي أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة التعليمية والتوسع في إنشاء المدارس لتقليل الكثافة الطلابية .

وأثناء خط سير جولته ، لاحظ المحافظ وجود مخزن لتجميع الخردة داخل كتلة سكنية وأبدى المحافظ أستيائه الشديد ، موجهاً على الفور رئيس المدينة بمراجعة الإجراءات القانونية من قبل إدارة البيئة بالمركز وفى حالة ثبوت وجود مخالفات بعدم أحقيته يتم تحويل المختصين للتحقيق وإتخاذ اللازم قانونياً .

فيما تضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمجمع مواقف أشمون والتأكد من الالتزام بالتعريفة الرسمية وخطوط السير والالتزام بتعليق استيكرات على سيارات الاجرة ، حيث تابع انتظام الحالة العامة وحركة النقل ، فيما أجري حواراً مع عدد من السائقين والمواطنين مؤكداً على ضرورة عدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة ، موجهاً بوضع مقترح لإستغلال الأماكن المتاحة بالموقف لوضع إعلانات استثمارية تعود بالنفع العام وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة .

وخلال جولته ، لاحظ محافظ المنوفية وجود تكدس وزحام أمام منفذ شركة الخدمات البترولية بتروتريد(منفذ شحن الغاز ) وعلى الفور كلف رئيس المدينة بالتنسيق مع شركة الغاز بتوفير مقر جديد للشركة وتوفير مظلات واستراحات انتظار لائقة للمترددين للحد من الإزدحام وتوفير خدمات افضل للمواطنين..

وفى لفتة إنسانية واستجابة فورية لحالة إنسانية ، أمر محافظ المنوفية بتوفير كشك وتجهيزه بالسلع والمنتجات كمصدر دخل ثابت نظراً لظروفها المعيشية الصعبة وتوفير حياة كريمة لها .

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمتفرعات شارع أسماء بنت أبي بكر ، تنفيذ مديرية الطرق ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة أشمون للعام المالي 2025 / 2026 ، حيث جاري أعمال وضع طبقة الأساس وتجهيز الشوارع لتركيب بلاط الإنترلوك ، ووجه المحافظ بتذليل كافة المعوقات لتسريع وتيرة العمل والالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية للإنتهاء منه نهاية الأسبوع ، وفى إستجابة لشكوى أحد أهالى المنطقة وجه المحافظ بتشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالنزول الميدانى بشارع زلابية متفرع من شارع أسماء بنت أبى بكر لمراجعة تغطية بلاعات الصرف الصحى حفاظاً على أرواح المواطنين .