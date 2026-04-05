محافظ المنوفية يتفقد رفع كفاءة كوبري الباجور ويطالب بتسريع وتيرة العمل

تفقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري الباجور العلوى كونه محور مرورى هام ، وذلك عقب عودته من جولة أشمون ، بحضور الاستاذ فتحي شلبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .

حيث تابع محافظ المنوفية مستجدات أعمال الصيانة الشاملة بالكوبرى ونسب الإنجاز ، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري ، وشدد المحافظ بتسريع وتيرة العمل ومضاعفة الجهود لنهو الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة لتحقيق السيولة المرورية بالمدينة .

وأشار محافظ المنوفية حرصه علي تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة القطاعات المختلفة ، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة في شتى القطاعات الخدمية حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وفقاً لرؤية مصر 2030.