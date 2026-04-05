محافظ المنوفية: ضبط نصف طن أسماك مملحة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية بالتعاون التام مع مديريات الطب البيطري والتموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة ، استهدفت المرور على أماكن بيع الأسماك واللحوم وكافة المنشأت الغذائية .

تمكنت خلالها من ضبط نصف طن أسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها علي النيابة العامة لإعمال شؤونها.

وأكد محافظ المنوفية مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المتلاعبين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية وضرورة المتابعة اليومية لجهود ضبط أسعار السلع وتوافرها في الأسواق.