إعلامي يكشف تفاصيل استبعاد يارا عاطف من إدارة المباريات

قال الإعلامي جمال الغندور إن الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، استبعد المحكمة الدولية يارا عاطف من إدارة أي مباراة في الأسبوع الـ 26 بدوري الكرة النسائية، وحتى الآن يارا لا تعرف موقفها من مباريات الجولة المقبلة في الدوري.

أضاف الغندور خلال برنامج ستاد المحور :"يارا عاطف تم استبعادها من إدارة المباريات بسبب المشادة التي وقعت بينها وبين أوسكار رويز خلال الفترة الماضية بمشروع الهدف بـ 6 أكتوبر".

تابع :"كلام كتير تردد ان المشادة وقعت بسبب اعتراض يارا على قرار أوسكار بتسليمها الشارة الدولية في الملعب بدلاً من قاعة مبنى مشروع الهدف، والكلام ده على عكس الحقيقة".

وواصل :"واللي حصل ان يارا في ختام المعسكر سألت أوسكار عن سبب استبعادها من المعسكرات التي تنظمها لجنة الحكام وإسناد مباريات قليلة لها على مدار سنة ونصف هي مدة عمل الكولومبي في منصبه، لكنه رد عليها :"القرار قراري وأنا حر فيه"، يارا سألته مرة تانية وقالت له "أنا محتاجه أعرف ايه المشكلة عشان لو عندي خطأ أصححه".. لكنها فوجئت بعلو صوت أوسكار بشكل كان فيه إهانة لها أمام الجميع، ويارا عاطف رفضت الصمت أمام ما يحدث من أوسكار واعترضت بشدة وقالت له أنا بتحفظ على أسلوبك وارتفاع صوتك".

وأكمل :"رئيس لجنة الحكام بعدها رفض يسلم يارا الشارة الدولية وجهاد جريشة عضو اللجنة هو اللي سلمها، ومن وقتها يارا موقفها معلق ولا تعرف هي موقوفة ولا لا.. وهتسافر يوم الجمعة المقبلة لإدارة مباراة في أفريقيا وسط حالة من الغضب من تجاهل لجنة الحكام واتحاد الكرة للواقعة التي حدثت من أوسكار".