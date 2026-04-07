مهيب عبد الهادي للجماهير : هل الأهلي فرّط في فرص الفوز بالدوري

شهدت الدقائق الأخيرة حالة كبيرة من الجدل بعد رفض الحكم محمد وفا احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد اصطدام الكرة بيد مدافع سيراميكا كليوباترا.

وطرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا للجماهير عبر فيسبوك كاتبا: للنقاش .... برأيك هل الاهلي فرط في فرص الفوز بالدوري بعد التعادل مع سيراميكا ؟

وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج باللقب في دورى نايل.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم سيراميكا بهدف سجله فخري لاكاي في الدقيقة 40، مستغلًا خطأ في التعامل مع الكرة من جانب حارس الأهلي مصطفى شوبير، ليمنح فريقه الأفضلية قبل نهاية النصف الأول من اللقاء.

ومع انطلاق الشوط الثاني، كثّف الأهلي من ضغطه الهجومي بحثًا عن هدف التعادل، حيث دفع الجهاز الفني بعدد من الأوراق الهجومية، وفرض الفريق الأحمر سيطرته على مجريات اللعب، مع تعدد المحاولات على مرمى سيراميكا.

في المقابل، اعتمد سيراميكا على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة، في محاولة للحفاظ على تقدمه وخطف هدف ثانٍ يؤمّن به النتيجة، وسط صمود دفاعي أمام الضغط المتواصل من لاعبي الأهلي.

نجح ياسر إبراهيم في تسجيل هدف التعادل لصالح الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 81 من عمر المباراة الجارية بين الفريقين على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات مرحلة التتويج ببطولة الدوري.

وجاء هدف التعادل بعد ضغط متواصل من الأهلي خلال الشوط الثاني، حيث استغل ياسر إبراهيم إحدى الكرات داخل منطقة الجزاء، ليضعها في الشباك ويعيد المباراة إلى نقطة البداية.