ياسر إبراهيم يعيد الأهلي للمباراة بهدف التعادل في شباك سيراميكا كليوباترا

نجح ياسر إبراهيم في تسجيل هدف التعادل لصالح الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 81 من عمر المباراة الجارية بين الفريقين على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات مرحلة التتويج ببطولة الدوري.

وجاء هدف التعادل بعد ضغط متواصل من الأهلي خلال الشوط الثاني، حيث استغل ياسر إبراهيم إحدى الكرات داخل منطقة الجزاء، ليضعها في الشباك ويعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وكان سيراميكا تقدم في الشوط الأول عن طريق فخري لاكاي، قبل أن ينجح الأهلي في العودة خلال الدقائق الأخيرة، لتشتعل المباراة في دقائقها الحاسمة.

وتشهد الدقائق المتبقية صراعًا قويًا بين الفريقين، في ظل رغبة كل منهما في خطف هدف الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشوار مرحلة التتويج.