مصرع عنصر جنائى وضبط مخدرات بـ73 مليون جنيه فى بنى سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، إلى جانب مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة ببنى سويف.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة محكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " شروع فى قتل - إتجار بالمخدرات – سلاح بدون ترخيص"، بنطاق محافظة بنى سويف.

كما أسفر التعامل عن ضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم قرابة 660 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، آيس "شابو" ، هيدرو ، هيروين"، وكمية من الأقراص المخدرة، و58 قطعة سلاح نارى “14 بندقية آلية ، 21 بندقية خرطوش ، 22 فرد خرطوش، طبنجة”.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 73 مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .





