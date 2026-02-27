تموين بني سويف يواصل جهوده الرقابية لضبط الأسواق

نفذت مديرية التموين والتجارة والداخلية، العديد من الحملات التفتيشية ، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ، باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وفي ظل تنسيق دائم بين جميع الجهات المعنية لضمان انضباط الأسواق، ومنع أي تلاعب بالسلع الأساسية أو المدعمة، وحماية حقوق المستهلكين.

تضمن تقرير جهود مديرية التموين، والذي أعده وكيل الوزارة محمد عبد الرحمن، الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات الميدانية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية خلال يناير 2026، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من مباحث التموين، والطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، والدمغة والموازين.

في مجال الرقابة على المخابز البلدية، أسفرت تلك الحملات عن تحرير 1014مخالفة شملت: 313 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،172 مواصفات الرغيف، 159 عدم إعطاء بون، 151 بسبب النظافة ، 15 لعدم وجود ميزان، 42 للتصرف في الحصة، 118 لعدم الالتزام بوضع قائمة للتشغيل ، 44 لعدم الاحتفاظ بسجل،

وفي مجال الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمواد البترولية وجميع الأنشطة، تم تحرير 721 محضرا بواقع (142 محضرا لعدم وجود شهادات صحية سارية ، 131 لعدم الإعلان عن الأسعار، 32 للذبح خارج المجازر وعدم تغطية اللحوم بالشاش، 97 لعدم مزاولة وتوقف عن ممارسة النشاط، 6 لإدارة منشآت بدون ترخيص، 63 لحيازة سلع مجهولة المصدر، 23 لحيازة سلع منتهية ، ومخالفة لبيع بأزيد من السعر، 30 محضرا لتجميع مواد بترولية، 14 لتجميع دقيق، 182 لمخالفة التعليمات.