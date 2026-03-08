قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمناسبة يوم المرأة العالمي.. رسالة مؤثرة من إليسا لنساء لبنان
كريم فؤاد الأبرز.. غيابات الاهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
بعد التزامه.. خصم غرامة إمام عاشور في الأهلي على شهرين بدلا من شهر
لماذا تزداد مشكلات المعدة في رمضان؟ طبيب يكشف مفاجأة
مواجهة صعبة للزمالك وصراع ناري على المقعد الأخير بالدورة السباعية
تعادل رايو فايكانو وأشبيلية بالدوري الأسباني
جمال سليمان: أرفض تولى منصب رئيس وزراء سوريا وأتمنى تحقيق المصالحة الوطنية
وزير الكهرباء: خطة تشغيل ديناميكية لخفض استخدام الوقود والتوسع في الطاقات المتجددة
800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟
حمزة عبدالكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة | فيديو
أيمن الصفدي: الأمن القومي العربي يواجه تهديدات تستوجب إعادة تقييم آليات حمايته
الرئيس السيسي لوزارة الداخلية والملتحقين بها: مصر أمانة في رقبتكم
تكنولوجيا وسيارات

كيا تكشف عن EV5 الكهربائية بإصدار GT .. صور

كيا EV5 GT
كيا EV5 GT
صبري طلبه

كشفت كيا عن إصدار GT من سيارتها الكهربائيةEV5 ، حيث تعزز العلامة الكورية الجنوبية حضورها في فئة السيارات الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب تصميم يحمل ملامح رياضية أكثر، وباقة من التجهيزات.

تصميم كيا EV5 GT

يحمل إصدار GT من كيا EV5 تصميمًا خارجيًا يركز على الطابع الرياضي، حيث تظهر الخطوط الحادة بوضوح في الواجهة الأمامية، إلى جانب مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED تمنح السيارة مظهرًا عصريًا، كما يتضمن الصادم الأمامي تفاصيل تصميمية تعزز الطابع الديناميكي للسيارة، بينما ترتكز على عجلات رياضية بقياس 20 بوصة.

كيا EV5 GT

منظومة دفع كهربائية بقوة 306 حصانًا

تعتمد كيا EV5 GT على نظام دفع كهربائي مكون من محركين يعملان معًا لتوليد قوة إجمالية تبلغ نحو 225 كيلووات، أي ما يعادل 306 أحصنة، ويسمح هذا النظام بتوفير الدفع الرباعي، ونظام نقل حركة أوتوماتيكي مخصص للسيارات الكهربائية.

بطارية ومدى كيا EV5 GT

تزود السيارة ببطارية بسعة 81 كيلووات ساعة، تسمح لها بقطع مسافة تصل إلى نحو 476 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومترًا في الساعة، بينما يمكنها التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.2 ثانية.

كيا EV5 GT

تجهيزات كيا EV5 GT

تضم مقصورة السيارة كيا EV5 GT مجموعة من التقنيات الحديثة، من بينها شاشة عرض على الزجاج الأمامي لعرض معلومات القيادة، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

كيا EV5 GT

كما تتوفر مقاعد كهربائية تدعم التدفئة والتبريد والتدليك، وتدعم السيارة تقنيات إدارة الطاقة مثل V2H وV2G التي تسمح باستخدام طاقة السيارة لتغذية المنزل أو شبكة الكهرباء.

كيا EV5 GT

كما زُودت بأنظمة أمان تشمل الوسائد الهوائية، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات، إضافة إلى مستشعرات حركة تساعد السائق أثناء المناورة والاصطفاف، إلى جانب كاميرا 360 درجة.

كيا EV5 GT

