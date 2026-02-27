طرح سيارة كيا تيلورايد 2027 الكهربائية لأول مرة

كشفت شركة كيا عن قائمة الأسعار الرسمية لطراز "تيلورايد هايبرد" لعام 2027، واضعة حدًا لحالة الترقب التي سادت أوساط المهتمين بالسيارات العائلية ذات الثلاثة صفوف.

وأظهرت البيانات أن سعر النسخة الهجينة سيبدأ من 48,035 دولارًا، وهو ما يمثل ارتفاعًا قدره 7,300 دولارًا مقارنة بالفئة الأساسية من النسخة التي تعمل بمحرك البنزين فقط.

ويمثل هذا الطراز الجديد الجيل الثاني من سيارة الدفع الرباعي الكورية الشهيرة، حيث تسعى كيا من خلاله إلى تقديم بديل صديق للبيئة يجمع بين القوة المعهودة والكفاءة الفائقة في استهلاك الوقود، مما يضعها في منافسة مباشرة مع كبار المصنعين في هذه الفئة.

لغز الفارق السعري وتفاصيل مستويات التجهيز

يعود السبب الرئيسي وراء هذا الفارق الكبير في السعر المبدئي إلى اختلاف هيكلية الفئات بين الطرازين، إذ قررت كيا عدم طرح الفئات الدنيا (LX وS) في النسخة الهجينة، والبدء مباشرة من فئة "EX" الأكثر فخامة.

وعند مقارنة فئة "EX" في كلا الطرازين، يتضح أن محرك الهايبرد يتطلب تكلفة إضافية تبلغ 2,700 دولارًا فقط، وهو مبلغ يبدو منطقيًا مقابل التكنولوجيا المتطورة التي توفرها المنظومة الكهربائية.

وتأتي السيارة قياسيًا بنظام الدفع الأمامي، مع إمكانية الترقية إلى نظام الدفع الكلي للعجلات مقابل تكلفة إضافية قدرها 2,000 دولارًا، لتناسب احتياجات القيادة في مختلف الظروف الجوية والتضاريس الوعرة.

منظومة دفع توربينية وكفاءة استهلاك وقود استثنائية

تعتمد كيا تيلورايد هايبرد 2027 على منظومة دفع متطورة تجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لترًا مزود بشاحن توربيني، ومحركين كهربائيين يعملان بتناغم تام لتوليد قوة هائلة.

وتتميز هذه المنظومة بقدرتها على تحقيق معدل استهلاك وقود مذهل يصل إلى 35 ميلًا للجالون الواحد (حوالي 15 كيلومترًا لكل لتر)، وهو ما يمثل طفرة كبيرة لسيارة بهذا الحجم والوزن.

هذا الجمع بين الأداء القوي والتوفير في تكاليف التشغيل يجعل من تيلورايد الجديدة خيارًا استراتيجيًا للعائلات التي تبحث عن الفخامة والعملية مع تقليل البصمة الكربونية، مؤكدة ريادة كيا في قطاع السيارات الهجينة.