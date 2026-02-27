قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرب الحدود العراقية.. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب محافظة إيرانية
وصول 14 طائرة تزويد بالوقود من أمريكا إلى الأراضي المحتلة
بعائدات 11.5 مليار دولار.. مصر تنجح في تصدير 9.5 مليون طن حاصلات زراعية
أحمد عبدالقادر في الطريق.. نجوم انتقلوا من الأهلي لـ الزمالك| أسماء رنانة
بيان عاجل من وزارة الدفاع الأفغانية ردا على القصف المتبادل مع باكستان
عصر "الري 2.0".. سويلم يطلق شارة البدء لتطوير 637 منشأً مائياً بمختلف المحافظات
حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إلى إسرائيل
تسببوا في غلق مستشفى الولادة.. إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بشارع الجلاء
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
الصين تحذر من تزايد الانتشار العسكري الأمريكي بمنطقة آسيا
بعد دمج البيئة والتنمية المحلية.. هيكل تنظيمي مرن لخدمة المواطن وسرعة الإنجاز
عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

طرح سيارة كيا تيلورايد 2027 الكهربائية لأول مرة

كيا تيلورايد هايبرد 2027
كيا تيلورايد هايبرد 2027
عزة عاطف

كشفت شركة كيا عن قائمة الأسعار الرسمية لطراز "تيلورايد هايبرد" لعام 2027، واضعة حدًا لحالة الترقب التي سادت أوساط المهتمين بالسيارات العائلية ذات الثلاثة صفوف. 

وأظهرت البيانات أن سعر النسخة الهجينة سيبدأ من 48,035 دولارًا، وهو ما يمثل ارتفاعًا قدره 7,300 دولارًا مقارنة بالفئة الأساسية من النسخة التي تعمل بمحرك البنزين فقط. 

ويمثل هذا الطراز الجديد الجيل الثاني من سيارة الدفع الرباعي الكورية الشهيرة، حيث تسعى كيا من خلاله إلى تقديم بديل صديق للبيئة يجمع بين القوة المعهودة والكفاءة الفائقة في استهلاك الوقود، مما يضعها في منافسة مباشرة مع كبار المصنعين في هذه الفئة.

لغز الفارق السعري وتفاصيل مستويات التجهيز

يعود السبب الرئيسي وراء هذا الفارق الكبير في السعر المبدئي إلى اختلاف هيكلية الفئات بين الطرازين، إذ قررت كيا عدم طرح الفئات الدنيا (LX وS) في النسخة الهجينة، والبدء مباشرة من فئة "EX" الأكثر فخامة. 

وعند مقارنة فئة "EX" في كلا الطرازين، يتضح أن محرك الهايبرد يتطلب تكلفة إضافية تبلغ 2,700 دولارًا فقط، وهو مبلغ يبدو منطقيًا مقابل التكنولوجيا المتطورة التي توفرها المنظومة الكهربائية. 

وتأتي السيارة قياسيًا بنظام الدفع الأمامي، مع إمكانية الترقية إلى نظام الدفع الكلي للعجلات مقابل تكلفة إضافية قدرها 2,000 دولارًا، لتناسب احتياجات القيادة في مختلف الظروف الجوية والتضاريس الوعرة.

منظومة دفع توربينية وكفاءة استهلاك وقود استثنائية

تعتمد كيا تيلورايد هايبرد 2027 على منظومة دفع متطورة تجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لترًا مزود بشاحن توربيني، ومحركين كهربائيين يعملان بتناغم تام لتوليد قوة هائلة. 

وتتميز هذه المنظومة بقدرتها على تحقيق معدل استهلاك وقود مذهل يصل إلى 35 ميلًا للجالون الواحد (حوالي 15 كيلومترًا لكل لتر)، وهو ما يمثل طفرة كبيرة لسيارة بهذا الحجم والوزن. 

هذا الجمع بين الأداء القوي والتوفير في تكاليف التشغيل يجعل من تيلورايد الجديدة خيارًا استراتيجيًا للعائلات التي تبحث عن الفخامة والعملية مع تقليل البصمة الكربونية، مؤكدة ريادة كيا في قطاع السيارات الهجينة. 

كيا تيلورايد هايبرد 2027 أسعار تيلورايد كفاءة وقود كيا تيلورايد EX سيارات عائلية هجينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

حالة الطقس

«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

هالاند

تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟

ترشيحاتنا

سفير مصر الأسبق في تل أبيب

"ما بين خطط التهجير.. ودعم الانقسام".. ملفات شائكة يفتحها سفير مصر الأسبق في تل أبيب

واشنطن وطهران

تقدم دبلوماسي وتحذيرات عسكرية.. جنيف تحتضن جولة مفصلية بين واشنطن وطهران

السودان

كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان.. نزوح بالملايين ومجاعة تهدد دارفور

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد