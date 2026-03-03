قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات مرسيدس مايباخ 2026 الجديدة

مرسيدس مايباخ موديل 2026
مرسيدس مايباخ موديل 2026
إبراهيم القادري

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

مرسيدس مايباخ موديل 2026

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: مرسيدس مايباخ موديل 2026، وتنتمي مايباخ لفئة السيارات السيدان الفاخرة .

محرك مرسيدس مايباخ موديل 2026

مرسيدس مايباخ موديل 2026

تحصل سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 503 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 76 لتر، ويمكنها قطع مسافة 100 كم/ساعة بـ 11 لتر من الوقود، وتتسارع من الثبات وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ مرسيدس مايباخ موديل 2026

مرسيدس مايباخ موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key .

مواصفات مرسيدس مايباخ موديل 2026

مرسيدس مايباخ موديل 2026

تحتوي سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers .

مرسيدس مايباخ موديل 2026

ويوجد بها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال أبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Cool Box .

سعر مرسيدس مايباخ موديل 2026

مرسيدس مايباخ موديل 2026

تباع سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر 22 مليون و 800 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري العديد طرازات السيارات الجديدة مرسيدس مايباخ موديل 2026 محرك مرسيدس مايباخ مايباخ موديل 2026 وسائل الأمان بـ مرسيدس مايباخ مواصفات مرسيدس مايباخ

