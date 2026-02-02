رمضان 2026.. عرض أولاد الراعي على قناة أبوظبي

أعلنت قناة أبو ظبي، عن عرض مسلسل"أولاد الراعي" والمقرر عرضه خلال شهر رمضان.

أبطال مسلسل “اولاد الراعي”

ومسلسل “أولاد الراعي” من بطولة ماجد المصري و خالد الصاوي واحمد عيد وامل بوشوشة و نيرمين الفقي وإيهاب فهمي والمسلسل قصة ريمون مقار و سيناريو وحوار محمود شكري وطه زغلول ومينا بباوي ومن اخراج محمود كامل وانتاج شركة فنون مصر و بالتعاون مع الشركة المتحدة.

مسلسل “اولاد الراعي”

والمسلسل مكون من ٣٠ حلقة ويصنف ضمن مسلسلات الإثارة والتشويق متضمنا بعض مشاهد الاكشن وقد اصيب النجم ماجد المصري أثناء أداء احدي مشاهد الاكشن باصابه في يده لكنه تجاوزها بسلام واستكمل باقي تصوير المشاهد وقد احتوي البوستر الرسمي علي صورة النجم ماجد المصري الذي يجسد شخصية راغب الراعي وهو يحرك بعض قطع الشطرنج.