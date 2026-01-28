مصريون في النمسا يشيدون بجهود الرئيس السيسي في حماية مصر ودعم السلام

أ ش أ

أشاد مصريون في النمسا بجهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية مصر ودعم السلام في الشرق الأوسط والمساهمة في تسوية الصراعات في المنطقة.

جاء ذلك في تجمع مصري وعربي مميز حيث استضاف النادي المصري في فيينا ندوة لوفد رفيع زائر من جمعية رسالة السلام العالمية وحملت عنوان " الوعي والسلام وبناء الاوطان ".

شارك في الندوة مدير عام المؤسسة الكاتب مجدي طنطاوي والدكتور محمد غيدة والدكتور جرجس عوض والإعلامي محمد فتحي شريف وأدار الندوة الدكتور خالد أبو شنب مستشار مصر الثقافي والتعليمي في النمسا .

حضر الندوة الدكتور خالد شعلان نائب السفير المصري في فيينا والقنصل العام محمد البحيري وقيادات النادي المصري .

وتحدث المشاركون في الندوة عن قيم السلام والوحدة الوطنية والمعاني الدينية التي ترسخ التسامح وقبول الآخر .