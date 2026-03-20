الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

في أول أيام عيد الفطر.. الدولار يسجل 52.29 جنيه مساء اليوم

محمد يحيي

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في أول أيام عيد الفطر المبارك، وتحديدًا خلال أول تعاملات مسائية، اليوم الجمعة 20-3-2026، على مستوى السوق الرسمية.

سجل سعر الدولار ثباتًا داخل الجهاز المصرفي من دون تغيير، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وفقا لتحديثات الجهاز المصرفي الأخيرة وصل متوسط سعر الدولار نحو 52.29 جنيه.

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي 52.29 جنيه للشراء و 52.42 جنيه للبيع.

سجل أقل سعر دولار 52.19 جنيه للشراء و 52.29 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية.

بينما سجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه 52.25 جنيه للشراء 522.35 جنيه للبيع في بنوك "البركة، أبو ظبي التجاري، الكويت الوطني".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.27 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع في بنكي "المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني QNB".

سجل سعر الدولار في معظم البنوك نحو 52.29 جنيه و52.39 جنيه للبيع في بنوك "المصرف المتحد، أبو ظبي الأول، العقاري المصري العربي، قناة السويس، قناة السويس، ميد بنك، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، المصري الخليجي، فيصل الإسلامي، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 52.3 جنيه للشراء و 52.4 جنيه للبيع في بنوك "العربي الإفريقي الدولي، بيت التمويل الكويتي، الأهلي الكويتي".

سجل أعلى سعر للدولار 52.35 جنيه للشراء و 52.45 جنيه للبيع في بنكي “نكست” و"مصرف أبو ظبي الإسلامي".

ووصل ثاني أعلى سعر للدولار أمام الجنيه إلى 52.32 جنيه للشراء و 52.42 جنيه للبيع.

لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟
هل حلاقة شعر العانة آمنة للنساء؟
