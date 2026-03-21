الوضع صعب جدا.. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك بشأن أزمة القيد

وجّه خالد الغندور، رسالة صادمة لجمهور نادي الزمالك تتعلق بمسألة فك القيد المفروض على النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، مؤكدًا أن النادي في وضع مالي صعب.

وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "وجّه محمد جمال، الناقد الرياضي، صدمة لجمهور نادي الزمالك تتعلق بمسألة فك القيد المفروض على النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، مؤكدًا أن النادي في وضع مالي صعب"

تلقى نادي الزمالك عقوبة إيقاف قيد جديدة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، على خلفية إحدى القضايا المتعلقة بمستحقات مالية متأخرة، ليصل بذلك إجمالي القضايا المقيدة ضد النادي داخل الاتحاد الدولي إلى 13 قضية.

ومن المنتظر أن يعمل مسئولو الزمالك خلال الفترة المقبلة على إنهاء هذه الملفات، سواء من خلال سداد المستحقات المالية أو التوصل إلى تسويات مع أصحاب القضايا، بهدف رفع عقوبة إيقاف القيد وتمكين النادي من تسجيل لاعبين جدد في فترات الانتقالات المقبلة والحصول على الرخصة الأفريقية.