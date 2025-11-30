اعتاد سرقة الأنابيب..أهالى القلمينا بقنا يضبطون لصا ويربطونه فى عامود إنارة

تمكن أهالى قرية القلمينا التابعة لمركز الوقف شمال قنا، من ضبط لص، استولى على أنبوبة بوتاجاز من أحد منازل القرية بطريق المغافلة.

وعقب ضبط اللص أحضر الأهالى الحبال وربطوه فى عامود إنارة ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم بالمنطقة.

وأشار أهالى القرية، إلى أن اللص اعتاد سرقة أنابيب البوتاجاز من المنازل بالقرية، إلا أنه كان يتمكن من الهروب قبل أن يتمكن الأهالى من الإمساك به.

وأضاف أهالى القرية، بأن الشباب أصروا على تقييد اللص بالحبال فى عامود الكهرباء لكى يشعر بالجرم الذى ارتكبه، ويكون عبرة لكل من يفكر فى اقتحام بيوت القرية وسرقتها.

وجرى إخطار نقطة الشرطة بواقعة السرقة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه اللص.